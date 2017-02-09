Почему химчистка полезна для ковров?

Когда заканчивается торжество, и гости расходятся по домам, на плечи хозяев обрушиваются проблемы, связанные с уборкой помещения. Грязная посуда в один миг исчезает со столов, скатерти отправляются в стирку, а напольное покрытие тщательно моется и пылесосится. Но иногда возникают моменты, когда справиться собственными силами с уборкой пола не представляется возможным. Разного рода еда и использованные салфетки, в совокупности с мусором из подъезда, который оказывается на полу после перекуров, намертво въедаются в покрытие. Именно в эти моменты химчистка ковров становится не роскошью, а необходимостью. Аналогично можно сказать и про химчистку матрасов Киев.

В зависимости от силы загрязнения и используемых материалов принято различать несколько видов химической чистки. Прежде всего, речь о сухой чистке, которую чаще всего применяют, если ковровое покрытие сделано из натуральных волокон и им просто противопоказано взаимодействовать с водой. Также принято выделять такой вид чистки, как точечное воздействие на загрязнение, то есть когда не требуется убирать весь ковер, а нужно вывести лишь несколько пятен. Помимо этого, существует пенная химчистка ковров, которая применяется в случаях сильного загрязнения и если покрытие нормально воспринимает воду.

Безусловно, химчистка ковров дело не дешевое, но стоит помнить, что ни одна уборка, даже самым продвинутым пылесосом не способна очистить настолько тщательно. По данным исследования, только 7% грязи способен убрать обычный пылесос, не говоря уже о трудноудаляемых пятнах. К тому же, химчистка значительно увеличивает время службы ковра, удаляет из него въевшуюся грязь и бактерии, а рисунок обретает яркость и свежесть. Наверное, уже давно пора привыкнуть, что профессиональное оборудование гораздо лучше справляется с проблемами, чем человеческие руки.