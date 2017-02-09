v>
Главная » Популярное » Почему химчистка полезна для ковров?

Почему химчистка полезна для ковров?

9 Февраль 2017
Категория: Популярное

Когда заканчивается торжество, и гости расходятся по домам, на плечи хозяев обрушиваются проблемы, связанные с уборкой помещения. Грязная посуда в один миг исчезает со столов, скатерти отправляются в стирку, а напольное покрытие тщательно моется и пылесосится. Но иногда возникают моменты, когда справиться собственными силами с уборкой пола не представляется возможным. Разного рода еда и использованные салфетки, в совокупности с мусором из подъезда, который оказывается на полу после перекуров, намертво въедаются в покрытие. Именно в эти моменты химчистка ковров становится не роскошью, а необходимостью. Аналогично можно сказать и про химчистку матрасов Киев.

В зависимости от силы загрязнения и используемых материалов принято различать несколько видов химической чистки. Прежде всего, речь о сухой чистке, которую чаще всего применяют, если ковровое покрытие сделано из натуральных волокон и им просто противопоказано взаимодействовать с водой. Также принято выделять такой вид чистки, как точечное воздействие на загрязнение, то есть когда не требуется убирать весь ковер, а нужно вывести лишь несколько пятен. Помимо этого, существует пенная химчистка ковров, которая применяется в случаях сильного загрязнения и если покрытие нормально воспринимает воду.

Безусловно, химчистка ковров дело не дешевое, но стоит помнить, что ни одна уборка, даже самым продвинутым пылесосом не способна очистить настолько тщательно. По данным исследования, только 7% грязи способен убрать обычный пылесос, не говоря уже о трудноудаляемых пятнах. К тому же, химчистка значительно увеличивает время службы ковра, удаляет из него въевшуюся грязь и бактерии, а рисунок обретает яркость и свежесть. Наверное, уже давно пора привыкнуть, что профессиональное оборудование гораздо лучше справляется с проблемами, чем человеческие руки.


Хотите оставить комментарий к статье Почему химчистка полезна для ковров??

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Заказ доставки букетов к свадьбе
  • Почему химчистка полезна для ковров?
  • Всегда модный кашемир
  • Какие сумки сейчас в моде
  • Серебряные украшения, ювелирные изделия от производителя Prykrasy.com

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Как выбрать мужские шорты Как ухаживать за пластиковыми окнами может в вену? – 32 made in italy – 26 Особенности хронодиеты – интересно знать Уход за бровями Маски для волос – советы и рекомендации Уход за лицом зимой Авитаминоз – признаки



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!