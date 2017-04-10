Почему розы – самый популярный цветок

Выбирая в подарок тот или иной букет, первое, что приходит в голову, – это красивые красные или белые бутоны на стеблях с шипами. Роскошную композицию из 101 розы или скромный букет из нескольких цветков дарят гораздо чаще тюльпанов, лилий, пионов, хризантем, фаленопсисов или гербер. Именно поэтому эти цветы считаются одними из наиболее универсальных, одинаково уместных в качестве подарка по любому поводу или событию, их можно вручить человеку любого пола, возраста, рода занятий и увлечений. При этом такой букет в любом случае вызовет нужные эмоции и поможет создать атмосферу торжественности и праздника.

Роза на языке цветов

Мало кто задумывается о значении того или иного подаренного цветка, воспринимая букет как временное украшение жилища, которое после увядания отправится в мусорное ведро. Немногие знают о существовании языка цветов, появившегося еще в Средние века и использовавшегося для того, чтобы без слов выразить человеку свои чувства, признаться в любви, проявить уважение или же попросить прощения.

Белые розы, как и белый цвет, всегда считались символом чистоты и невинности. Чаще всего их преподносили в подарок совсем юным девушкам. В противоположность красным, выражающим страсть и взаимные чувства, белые дарят в знак искренней и непорочной любви, более крепкой и сильной, чем другие чувства. Сегодня белые розы принято дарить на свадьбы (как символ счастливой и долгой семейной жизни).

Красные розы – один из самых популярных и распространенных вариантов, не теряющих своей актуальности на протяжении многих лет. Красный цвет всегда олицетворял любовь и пылкую страсть, признательность и привязанность к любимому человеку. Розу такого оттенка по праву считают истинной королевой цветов. Однако сегодня букеты из этих растений дарят не только любимым женщинам, но также и бизнес-партнерам (как знак уважения или одобрения отлично выполненной работы).

Бордовые – это символ тайных чувств, знак пылкой влюбленности и неистовой страсти, которую испытывает дарящий, но по каким-либо причинам не может признаться лично. Именно эти цветы чаще всего дарят возлюбленным на День святого Валентина. Также букет из темно-бордовых бутонов принято преподносить женщинам старшего возраста, ведь это цвет естественной неувядающей красоты.

В качестве подарка молодым девушкам отлично подойдут розы с розовыми бутонами. Этот цвет олицетворяет юность, нежность, изящество и присущую этому возрасту скромность. Ярко-розовые и вишневые оттенки помогут выразить благодарность, а бледно-розовые – скрытые симпатии.

Вопреки устоявшемуся стереотипу, не стоит опасаться желтых роз, ведь негативное толкование желтого цвета как символа разлуки – крайне ошибочно. Такие цветы, наоборот, означают стабильность и размеренность отношений.

Количество цветков в букете

Помимо оттенка, важную роль в языке цветов играет их количество. К примеру, одна скромная роза будет означать застенчивость и нерешительность, а три – признание в искренней и чистой любви. Не стоит пугаться четных чисел, ведь на языке цветов в некоторых странах парные композиции означают восхищение и уважение к человеку, а также решительность объединить отношения узами брака.

Можно выбирать не только количество цветков, но и другие отличительные элементы, благодаря которым букет станет максимально оригинальным и впечатляющим. В этом случае нужно учитывать размеры бутонов, длину стеблей и сорт, исходя из предпочтений и личного чувства стиля. Внешний вид такого букета может варьироваться в зависимости от его прямого назначения.

Преимущества цветочных букетов из роз

Сегодняшний рынок предлагает широчайшую гамму всевозможных сортов, форм, оттенков и размеров. По желанию это могут быть желтые, алые, бордовые, красные, белые или розовые бутоны на длинных или коротких стеблях, а также с обрезанными или необрезанными шипами. Такое разнообразие предоставляет широкие возможности для создания букетов, делая розы по-настоящему универсальным подарком на все случаи жизни.

К тому же розы отлично сочетаются с другими цветами, декоративными элементами и сопутствующими букету презентами, будь то сладости, украшения или мягкие игрушки.

Как подобрать правильный букет

Если вы хотите произвести по-настоящему незабываемое впечатление, то лучше всего обратиться к опытным флористам, благодаря которым даже самый скромный букет будет выглядеть достаточно стильно и со вкусом.

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