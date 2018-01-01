Почему пансионат для стариков с деменцией – наш выбор

Деменция, к большому сожалению, является довольно распространённым возрастным заболеванием. Порой она развивается медленно и продолжается годами, а бывает и так, что угасание человека происходит за считанные месяцы. Эту болезнь можно назвать одной из самых тяжелых для родственников больного с точки зрения постоянной психологической нагрузки и сложности в создании всех необходимых условий.

Именно по этой причине пансионат для стариков с деменцией стал популярным в наше время способом решить проблему. В нашей стране таких заведений стало довольно много, и большинство из них имеет следующие преимущества:

Специалисты высокого класса. В пансионате работают только те, кто имеет большой опыт взаимодействия с больными деменцией, а также медицинское образование;

Активность постояльцев. В пансионатах делают всё, чтобы пациенты получали новые впечатления, и поддерживали таким образом интерес к жизни. К примеру, даже лежачих вывозят на прогулки по территории;

Лучшие условия. Постояльцам стараются обеспечить домашнюю уютную атмосферу и полный бытовой комфорт. К этому стоит прибавить полноценное питание и всё необходимое медицинское обслуживание.

Почему мы решили обратиться к специалистам

Не столкнувшиеся с этим заболеванием в своей семье часто не понимают, насколько этот период сложен и для самого больного, и для тех, кто проживает с ним под одной крышей. Речь идёт не просто о растущей немощи старика, но и, что особенно страшно, об угасании когнитивных функций.

Больной со временем перестает вести себя адекватно и теряет связь с реальностью. Редкие просветы сознания сменяются новым обострением болезни, лечения которой просто не существует. Когда болезнь начала прогрессировать у бабушки, мы поначалу старались обеспечить уход дома. Однако быстро поняли, что это мешает работать, да и после трудового дня не позволяет нормально отдохнуть. Лучше от этого не было ни нам, ни ей.

Стало очевидно, что пансионат для пенсионеров с деменцией станет в этом случае лучшим вариантом. Воспользовавшись этой возможностью, мы ощутили невероятное облегчение, вернувшись к более или менее нормальной жизни. Получив уход, медицинскую помощь и общение, бабушка также почувствовала себя лучше, и даже болезнь начала проявлять себя менее активно.

К тому же местоположение позволяет без труда ездить и навещать её практически каждый день. Имеется также возможность связи по интернету, в том числе и формате видеоконференции. В условиях пандемии коронавируса это помогает общаться, при этом не подвергая стариков опасности заражения.