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Почему нужно беречь воду

17 Январь 2017
Категория: Популярное

«Вода, которую мы пьем, не только изобилует пестицидами, но в ней, похоже, также содержится много лекарственных препаратов»,— сообщается в журнале «Нью сайентист». Лекарства попадают в воду по нескольким причинам. Иногда ненужные медикаменты спускают в унитаз. Кроме того, лекарства выделяются через мочу. «От 30 до 90 процентов дозы большинства принимаемых людьми или животными антибиотиков выделяется с мочой»,— говорит Бент Халлинг-Соренсен из Королевской фармацевтической школы Дании.

продажа водыНа полях фермеры по привычке используют мочу животных и навоз. Лекарства попадают в окружающую среду либо в изначальном виде, либо после преобразования их человеческим организмом: в виде более реактивном и токсичном по сравнению с изначальным или способным быстрее растворяться в воде. «Лекарства — одна из немногих не берущихся в расчет групп химикатов, присутствующих в ней», — говорит Стив Кайллин из Британского представительства по вопросам окружающей среды.

Питьевые запасы на исходе

«Сегодня существующих резервов воды на душу населения в два раза меньше, чем 50 лет назад»,— говорится в журнале «Курьер ЮНЕСКО». Кроме того, по прогнозам, ее количество будет уменьшаться и в будущем. Такое резкое сокращение водных запасов объясняется резким ростом населения, и как следствие развитием сельскохозяйственного сектора. Поэтому в некоторых регионах ее можно только купить. Кстати, посмотреть кулер для воды цена которого вас приятно, удивит можно здесь.

Ученые, занимающиеся проблемой распределения водных ресурсов на земном шаре, пришли к выводу, что в некоторых районах положение катастрофическое. Согласно вышеупомянутому журналу, это означает, что в «критической ситуации, например в случае засухи, населению этих районов вряд ли хватит воды». Там же отмечалось: «Всего лишь 50 лет назад ни в одной стране не было катастрофического положения. А сегодня в таком положении находится около 35 процентов населения Земли».

Что делать

Не загрязняй воду. Если там, где ты живешь, протекает загрязненная река или ручей,— это значит, что кто-то выше по течению отравляет жизненно важную систему водоснабжения твоей местности. Зачастую главная ответственность за это загрязнение лежит на городских властях, владельцах промышленных предприятий, фермерах, а также на тех, кто, возможно, допускает, чтобы неочищенные стоки и химические вещества стекали в ручьи и реки или вымывались из почвы. Поэтому от тебя напрямую зависит то, какую воду будут пить в будущем твои дети.


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