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Почему катаракта молодеет?

22 Ноябрь 2017
Категория: Новости

Одним из самых распространенных и сложных заболеваний глаз является катаракта. Этой проблеме посвящаются ежегодные международные симпозиумы и конференции.

При катаракте хрусталик под воздействием различных факторов становится мутным, а образы всех предметов размытыми и невыразительными. Долгое время катаракта считалась болезнью преклонного возраста, от которой практически нельзя застраховаться. Однако офтальмологическая практика последнего десятилетия свидетельствует о том, что все чаще нарушения прозрачности хрусталика проявляются у людей 35-40-летнего возраста. Возможно, это одно из последствий постоянных нервно-психологических перегрузок и колоссальной зрительной нагрузки на современного человека. Также катаракта может быть следствием воздействия на глаза вредных привычек и неблагоприятной экологической обстановки. Однако, факт остается фактом. Катаракта на рубеже веков существенно «помолодела».

Долгое время хрусталик удалялся только после окончательного созревания катаракты. Поэтому пациентов с таким диагнозом неминуемо ждали долгие годы дискомфорта, неуверенности и даже беспомощности, и очки в данном случае спасением быть не могли.

Также со временем у многих людей появляется возрастная дальнозоркойсть – пресбиопия. Продиагностировать ее и попытаться вылечить – можно по указанной ссылке.

Сегодня современная техника позволяет осуществлять хирургическое вмешательство на любой стадии развития катаракты: самой прогрессивной методикой является факоэмульсификация. Самое главное, что во время микрохирургического вмешательства все манипуляции и состояние глаза находятся под контролем компьютерных систем. Очень существенное достоинство этого метода в том, что не требуется наложения швов, соответственно реабилитация пациентов после такой малотравматичной операции происходит намного быстрее и с минимальной потерей трудоспособности.

Кстати, медики советуют всем людям после 40 лет обязательно раз в год посещать врача офтальмолога, так как именно в этом возрасте возникают проблемы со зрением. Это могут быть или возрастная дальнозоркость, или патология сетчатки, или повышение внутриглазного давления.

Разве могут врачи болезнь остановить? Если, например, пациент с глаукомой находится под постоянным медицинским наблюдением, он имеет шансы всю свою жизнь прожить зрячим. Между прочим, глаукома – это еще более «злая» болезнь, чем катаракта, и процент инвалидности от глаукомы выше, чем от заболевания катарактой. А лечение эффективно только в том случае, если диагноз был поставлен вовремя и если заболевание находится не в запущенной стадии.


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