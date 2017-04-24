Почему стоит доверить чистку ковровых покрытий профессионалам?

Пожалуй, самой важной частью домашнего интерьера является ковер. Именно он наполняет комнату теплом, дарит уют и в целом, придает дому законченный вид. На сегодняшний день приобрести ковер можно из различных материалов, например, из шерсти, шелка, синтетики и вискозы.

Но покупая его, мало кто задумывается о том, что чистка ковра из различного материала требует совершенно разного подхода. Поэтому многие допускают элементарные ошибки в уходе за ворсом, что, конечно, сказывается на его внешнем состоянии и сроке службы. Чтобы не допускать таких оплошностей лучшим решением будет обратиться за помощью сюда чистка ковра на дому.

Зачастую люди чистят и моют ковровые покрытия сами в домашних условиях. Но вот результат после такой самостоятельной работы радует далеко не всех. Как итог, въевшиеся пятна и загрязнения удаляются только поверхностно, неприятный запах устраняется частично, пыль не до конца выбивается и вернуть блеск, свежесть ворсу не удается. Про антибактериальную обработку вовсе никто и не вспоминает. После нескольких таких чисток ковровые покрытия порадуют вас не долго.

А сколько времени, сил и денег тратится на то, чтобы придать первозданный вид ковру самостоятельно?

Чтобы почистить ковер многие используют мощный пылесос, но даже он не способен удалить все частицы грязи. В поисках решения проблемы, как же все-таки хорошо вычистить покрытие, выбор падает на покупку дорогостоящих химических средств.

Как считают многие женщины, чем больше приложить усилий к удалению пятна с поверхности, тем и результат будет лучше. Но на самом деле даже хорошее средство порой не справляется с загрязнениями, а материал еще глубже впитывает грязь, оставляя неприятный запах. Таким методом можно окончательно и безвозвратно испортить изделие.

Как правильно должна проходить чистка ковра:

Сначала хорошо выбивают и вытряхивают, чтобы удалить всю грязь

Исходя из материала изделия подбирается моющее средство, далее происходит обработка специализированным устройством

Применение химических средств для устранения любого типа загрязнений

Сушка в центрифуге

Для придания блеска изделие сушат промышленными пылесосами, в режиме сухой уборки

Проверка качества работы.

В домашних условиях таким образом вычистить ковер просто невозможно. Поэтому чтобы вернуть любимому изделию привлекательный вид, освежить его и снова радоваться предмету интерьера нужно обращаться за помощью к профессионалам. В короткие сроки эксперты в области чистоты различных изделий приведут ваш ковер в первоначальный вид.