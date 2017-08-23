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По-королевски притягательное нижнее белье

23 Август 2017
Категория: Популярное

Выбирая нижнее белье, большинство любящих себя девушек в последнюю очередь смотрят на цену. Главное — качество и эстетика.

То, как женщина заботится о себе, как она себя балует, во многом и очень полно характеризует ее. На чем она экономит, а на чем никогда экономить не станет. Выбирая комплект белья Виктория Сикрет, большинство любящих себя девушек в последнюю очередь смотрят на цену. Главное — качество и эстетика.

Как правильно выбирать нижнее белье?

– Носить push-up постоянно вредно, в нем грудь находится в несколько неестественном положении.

– Для большой груди идеальными являются большие чашечки, широкие лямки, а также бюстгальтеры, которые обычно применяются для занятия спортом.

– Трусики нужно подбирать исключительно по размеру, чтобы они не нарушали кровообращение. И еще важно, чтобы ваше нижнее белье не превращалось в рассадник бактерий. Опасны в этом отношении, так называемые, «стринги» или «танго». Увлекаться ими не стоит. А вот мини бикини можно найти по этой ссылке: http://minibikini.com.ua/bel/.

– Для занятий спортом нужно выбирать только то белье, которое максимально эффективно подтягивает грудь.

– Ориентироваться следует, прежде всего на натуральные ткани.

– Экономия на белье не стоит того.

– Подбирая нижнее белье, всегда ориентируйтесь на то, что весит у вас в шкафу. У каждой женщины должно быть минимум 2-3 комплекта для повседневной носки и 1-2 комплекта роскошного белья.

– Для платьев с открытой спиной придуманы специальные чашечки, приклеивающиеся к груди.

– Хорошо, что есть бюстгальтеры со съемными лямками – никакого дискомфорта в маячках с тонкими бретельками или без них.

Деликатные вещи для особого случая – свадебное нижнее белье

Большинство девушек сегодня покупает на свадьбу особый комплект белья. В интернет-магазинах часто свадебное нижнее белье вынесено отдельным разделом. Если же такого раздела нет, наверняка найдется огромный ассортимент кружевного белья. И пусть это наряд, предназначенный только для одного единственного человека, вашего будущего мужа, все же это важная часть всего образа. А еще это один из способов порадовать себя. Выбирая свадебное нижнее белье, ориентируйтесь, в первую очередь, на фасон своего платья. Push-up подчеркнет декольте. Для коррекции фигуры и подчеркивания талии, в частности, можно подобрать боди. Но на первом месте должно быть одно – незаметность нижнего белья, иначе вы рискуете испортить себе праздник. Вместе с комплектом белья, как правило, приобретаются чулки и подвязка, под цвет платья. Они-то как раз в определенный момент вечера будут видны всем. Подвески сегодня выбираются очень продуманно, украшаются лентами, стразами, бусинками.


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