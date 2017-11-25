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Питание будущих мамочек

25 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Что любят беременные женщины? Ответов здесь несколько — это сон, еда, прогулка. А чем питаются будущие мамочки? Здесь нет определенных ответов, есть понятие — правильное или неправильное питание. В питание будущих мам обязательно необходимо включать витамины и микроэлементы.
Пользу приносит употребление свежих овощей и фруктов (исключение составляет индивидуальная непереносимость продукта), замороженных ягод, каши, кисломолочных продуктов, натуральных мясных продуктов, рыбы, зелени. Неправильное питание беременной вредит маме и плоду. Жирная, копченая, соленая, жареная и острая пища вызывает сбои в работе желудка, поджелудочной, печени. Будущая мамочка начинает болеть, появляется дискомфорт, изжога от неправильной работы желудочно-кишечного тракта, соответственно и все вредные вещества проникают в кровь, а после в плаценту. Отеки рук и ног вызывает избыток соли в рационе беременной, происходит прибавка веса от отечности. Следует снизить объем жидкости, которую будущая мама выпивает за целый день, что уменьшит отечность. Стоит еще отметить, что беременность требует постоянного сопровождения специалистами. Найти настоящих профессионалов своего дела можно по указанной ссылке.
Если мамочка отекает, нужно убрать из питания колбасу всех видов, сардельки, соленую рыбу и так далее. Заменить жидкость на «водяные» фрукты и овощи: огурцы, арбузы, кабачки, помидоры, дыни, абрикосы, перец, клубника и тому подобное. Если произошла сильная прибавка в весе, в рацион добавляют капусту, которая в любом приготовленном виде препятствует отложениям жиров. Недопустимо употребление напитков, содержащих спирт и кофеин. Желания беременной женщины очень переменчивы, сейчас ей хочется ананас, через пять минут будущая мамочка жаждет беляш и так бесконечно. Организм требует всякие вредные вкусности, особенно сладости.
Выпечку, торты и конфеты нужно употреблять в меру или лучше заменить сладкое на фрукты и ягоды: персики, ананасы, виноград, груши. Очень полезен гранатовый сок для организма беременной. Забота о своем малыше, который еще не родился, присуща каждой беременной женщине. Правильное питание формирует нормальное развитие плода, а это самое важное при вынашивании плода.


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