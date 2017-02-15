Пирог с апельсинами, пирог зебра и вкусные печеньки

1)Пирог с апельсинами.

Что может быть лучше домашней выпечки, а быстрый пирог с апельсинами будет как раз кстати. Сделать его может любой и тут главное не лениться встать по — раньше утром или приготовить его с вечера. И так вот он рецепт.

Продукты:

3 яйца.

2 апельсина.

1 пакет разрыхлителя

1 ст. молока.

1 ст. сахара.

2,5 муки.

Приготовление:

Начнём с того что смешаем сахар, разрыхлитель и муку, а затем добавим к сухим ингредиентам жидкие, это будут яйца. Размешали эту смесь и добавляем молока. Апельсины почистить и порезать на маленькие кусочки.

Возьмем форму для запекания и нальем 2/3 теста, затем выкладываем половину апельсинов и опять заливаем всем остальным тестом, а сверху выкладываем остальные апельсины. Ставим в духовку на 150 — 170 гр. на 40 мин. Быстрый пирог готов. Ну а если Вам некогда готовить, то можно легко выйти из этой ситуации и заказать пироги на заказ по указанной ссылке.

2) Пирог — зебра.

Сегодня в нашем меню выпечка — будем готовить пирог зебра, ещё у него есть название день и ночь.

Продукты.

3 яйца, маргарин, 1ст сахара, 2 ст муки, 1ст ложка сметаны, какао,

Приготовление.

Смешаем яйца с сахаром, добавим ложку сметаны, маргарин, муки всё хорошо перемешаем. Тесто разделим на две части и в одну добавим 1 ст ложку какао. Возьмём форму и будем наливать в него тесто светлое и тёмное слоями. Ставим в духовку до готовности. А проверить можно деревянной палочкой если она сухая то пирог испёкся.

3) Печеньки творожные.

Сегодня приготовим очень лёгкое тесто. Печеньки приготовленные своими руками вкусные и очень быстро заканчиваются.

Продукты.

1 пачка творога, 1 пачка масла, 1ст муки. немного соды и лимонной кислоты.

Приготовление.

пачку творога и пачку масла разотрём добавим немного соды погасим её лимонкой, добавим 1ст муки и замесим тесто. Кладём его в холод на 1ч. После достаём тесто и раскатываем форму печенькам можно придать какую хотите, а лучше иметь формочки с ними гораздо проще.

Ну вот печеньки готовы прошу к столу пить чай.