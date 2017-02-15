v>
Главная » Популярное » Пирог с апельсинами, пирог зебра и вкусные печеньки

Пирог с апельсинами, пирог зебра и вкусные печеньки

15 Февраль 2017
Категория: Популярное

1)Пирог с апельсинами.

Что может быть лучше домашней выпечки, а быстрый пирог с апельсинами будет как раз кстати. Сделать его может любой и тут главное не лениться встать по — раньше утром или приготовить его с вечера. И так вот он рецепт.

Продукты:

3 яйца.

2 апельсина.

1 пакет разрыхлителя

1 ст. молока.

1 ст. сахара.

2,5 муки.

Приготовление:

Начнём с того что смешаем сахар, разрыхлитель и муку, а затем добавим к сухим ингредиентам жидкие, это будут яйца. Размешали эту смесь и добавляем молока. Апельсины почистить и порезать на маленькие кусочки.

Возьмем форму для запекания и нальем 2/3 теста, затем выкладываем половину апельсинов и опять заливаем всем остальным тестом, а сверху выкладываем остальные апельсины. Ставим в духовку на 150 — 170 гр. на 40 мин. Быстрый пирог готов. Ну а если Вам некогда готовить, то можно легко выйти из этой ситуации и заказать пироги на заказ по указанной ссылке.

2) Пирог — зебра.

Сегодня в нашем меню выпечка — будем готовить пирог зебра, ещё у него есть название день и ночь.

Продукты.

3 яйца, маргарин, 1ст сахара, 2 ст муки, 1ст ложка сметаны, какао,

Приготовление.

Смешаем яйца с сахаром, добавим ложку сметаны, маргарин, муки всё хорошо перемешаем. Тесто разделим на две части и в одну добавим 1 ст ложку какао. Возьмём форму и будем наливать в него тесто светлое и тёмное слоями. Ставим в духовку до готовности. А проверить можно деревянной палочкой если она сухая то пирог испёкся.

3) Печеньки творожные.

Сегодня приготовим очень лёгкое тесто. Печеньки приготовленные своими руками вкусные и очень быстро заканчиваются.

Продукты.

1 пачка творога, 1 пачка масла, 1ст муки. немного соды и лимонной кислоты.

Приготовление.

пачку творога и пачку масла разотрём добавим немного соды погасим её лимонкой, добавим 1ст муки и замесим тесто. Кладём его в холод на 1ч. После достаём тесто и раскатываем форму печенькам можно придать какую хотите, а лучше иметь формочки с ними гораздо проще.

Ну вот печеньки готовы прошу к столу пить чай.


Хотите оставить комментарий к статье Пирог с апельсинами, пирог зебра и вкусные печеньки?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Освещение в морском стиле
  • Как выбрать унитаз для дома
  • Душевой уголок – удобство плюс экономия пространства
  • Пирог с апельсинами, пирог зебра и вкусные печеньки
  • Польза посудомоечных машин

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    И ВПЕРЕДИ У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО Дизайн интерьера квартиры – несколько стилей Женский сайт Ла квинта порфавор, или кто первый встал того и тапас! – 18 Шкаф-купе – удобство и практичность Лечение секущихся волос Принимаем гостей — легко! Чем обогреть квартиру – часть третья Нежная защита



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!