Пирог моряка

Наверняка вас заинтригует подобное название сладкого блюда, если вы случайно встретите его в кулинарной книге. Сложно сказать, почему этот замечательный пирог со смородиной был так назван. Возможно, потому что в его начинке присутствует ром – излюбленный напиток моряков. А может быть, потому что он содержит очень полезные продукты, которые помогут тому, чья жизненная стезя связана с морем, сохранять крепкое здоровье даже во время длительного плавания. Однако факт остается фактом: этот десерт является не только любимым семейным лакомством, но и источником витаминов вопреки тем, кто утверждает, что сладкие блюда абсолютно бесполезны и даже наносят вред здоровью. Давайте рассмотрим особенности выпечки данного пирога.

Без чего нам никак не обойтись при приготовлении:

Мука –350 г;

Корица –1 г;

Сахар –100 г;

Сода – 1 чайная ложка;

Сливочное масло –100 г;

Тертая цедра лимона;

Яйца – 2 шт.

Для начинки:

Сахар –200 г;

Молотые ядра грецкого ореха – 250 г:

Желе из красной смородины;

Ром –100 г;

Сахарная пудра.

Приготовление

Смешиваем муку, соду, тертую лимонную цедру, сахар, корицу, сливочное масло и очень хорошо все растираем руками, после чего добавляем яйца, замешиваем тесто и ставим его на один час в холодильник.

Кстати, еще можно приготовить довольно большой пирог с рыбой. Найти рецепт этого вкусного блюда можно по указанной ссылке. Ингредиенты там самые простые, а приготовление не отнимет у Вас много времени. Рекомендуем!

Тесто делим на две части пополам, раскатываем и выпекаем на противне, предварительно смазанном маслом.

Начинку готовят следующим образом: сахар и ром тщательно перемешивают с молотыми ядрами грецкого ореха.

После готовности еще горячие коржи густо намазываем желе из красной смородины и каждый из них разрезаем пополам. Затем одну половину каждого коржа посыпаем ореховой начинкой, смазываем желе и накрываем ее второй половинкой.

Пирог посыпают сахарной пудрой и режут еще теплым. Надеемся, что вам понравится результат ваших трудов.