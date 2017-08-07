Пирог моряка

Наверняка вас заинтригует подобное название сладкого блюда, если вы случайно встретите его в кулинарной книге. Сложно сказать, почему этот замечательный пирог со смородиной был так назван. Возможно, потому что в его начинке присутствует ром – излюбленный напиток моряков. А может быть, потому что он содержит очень полезные продукты, которые помогут тому, чья жизненная стезя связана с морем, сохранять крепкое здоровье даже во время длительного плавания. Однако факт остается фактом: этот десерт является не только любимым семейным лакомством, но и источником витаминов вопреки тем, кто утверждает, что сладкие блюда абсолютно бесполезны и даже наносят вред здоровью. Давайте рассмотрим особенности выпечки данного пирога.
Без чего нам никак не обойтись при приготовлении:
Мука –350 г;
Корица –1 г;
Сахар –100 г;
Сода – 1 чайная ложка;
Сливочное масло –100 г;
Тертая цедра лимона;
Яйца – 2 шт.
Для начинки:
Сахар –200 г;
Молотые ядра грецкого ореха – 250 г:
Желе из красной смородины;
Ром –100 г;
Сахарная пудра.
Приготовление
Смешиваем муку, соду, тертую лимонную цедру, сахар, корицу, сливочное масло и очень хорошо все растираем руками, после чего добавляем яйца, замешиваем тесто и ставим его на один час в холодильник.
Кстати, еще можно приготовить довольно большой пирог с рыбой. Найти рецепт этого вкусного блюда можно по указанной ссылке. Ингредиенты там самые простые, а приготовление не отнимет у Вас много времени. Рекомендуем!
Тесто делим на две части пополам, раскатываем и выпекаем на противне, предварительно смазанном маслом.
Начинку готовят следующим образом: сахар и ром тщательно перемешивают с молотыми ядрами грецкого ореха.
После готовности еще горячие коржи густо намазываем желе из красной смородины и каждый из них разрезаем пополам. Затем одну половину каждого коржа посыпаем ореховой начинкой, смазываем желе и накрываем ее второй половинкой.
Пирог посыпают сахарной пудрой и режут еще теплым. Надеемся, что вам понравится результат ваших трудов.