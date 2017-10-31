Пицца и ее разновидности

Многие из наших соотечественников уже успели по достоинству оценить все те преимущества, которые предоставляет своим клиентам служба доставки еды Империя пиццы. К их числу можно отнести тот факт, что тут работает достаточно большой штат курьеров, что позволяет им быстро привозить все кушанья максимально свежими и теплыми. А главное, что цены на пиццу тут остаются вполне конкурентоспособными.

Учитывая тот факт, что число аналогичных служб, занимающихся доставкой итальянской еды, не только не уменьшается, а наоборот, лишь возрастает, можно с уверенностью заявить о том, что любовь россиян к пицце с каждым годом только увеличивается. А значит, это кушанье давно стало одним из самых популярных в нашей стране.

Убедиться в этом может абсолютно каждый человек – достаточно просто зайти в несколько ресторанов, изучить их меню, и понять, что в большинстве случаев в нем присутствуют эти итальянские пироги с открытым верхом. А без существенного спроса со стороны посетителей такого бы явно не произошло.

Но чем обусловлена такая ошеломительная популярность этого блюда? Пожалуй, главной причиной тому является широкий выбор рецептов приготовления кушанья. Комбинируя с продуктами, входящими в состав начинки, повар может бесконечно изменять вкус пиццы, и полет фантазии ограничивает разве что то, что все данные ингредиенты обязательно должны сочетаться, не перебивая вкус и аромат остальных компонентов.

Отдельно стоит уточнить, что все виды пиццы условно можно разделить на итальянские и американские. Первые сорта считаются классическими, и имеют более тонкую основу, тогда как визитной карточкой вторых является наличие толстой лепешки. Трудно сказать, какой из этих видов является лучшим, поскольку у каждого имеется масса своих как ценителей, так и противников, категорически несогласных с мнением противоположной стороны. А все это является лишь еще одним косвенным доказательством стремительно растущей популярности пиццы.

Однако, даже такие непримиримые соперники в некоторых вещах полностью солидарны. Например, любители и итальянской, и американской версии блюда считают, что его неотъемлемой составляющей являются сыр и помидоры, без которых кушанье будет неполноценным. Правда, если в Америке считают, что сыр может быть абсолютно любым, то в Италии думают, что добавлять в топпинг можно только моцареллу.

Вопреки распространенному мнению о том, что пицца представляет собой именно открытый пирог, существуют также закрытые версии данного кушанья. Эти виды блюда, известные под названием кальцоне, визуально напоминают чебурек, что позволяет начинке, спрятанной за двумя слоями теста, долго оставаться теплой и ароматной.