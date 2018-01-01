Первый секс. Как это было. Реальная история

Сейчас мне 23 года. Со своим нынешним парнем мы познакомились 2,5 года назад и сразу начали встречаться. Все было очень красиво, он был настоящим джентльменом, терпеливым, внимательным, искренне влюбленным, таким романтичным… Ни на минуту не мог остаться без меня, чтобы не быть рядом или хотя бы не слышать моего голоса. Мы часто по ночам разговаривали по телефону, ходили на прогулки и т.д.

У меня тоже был такой принцип: ни одного полового контакта до брака!!! И об этом я сразу ему сказала… Сказала. что такое позиция в отношении секса до брака и точка, если он действительно хочет быть со мной, должен быть терпеливым. На что он ответил, что я и наше совместное будущее для него важнее всего и он будет ждать сколько надо…. Но через 4 месяца я услышала от него намеки на секс, хотя несмотря на то что была уверена что наши отношения для него очень дорогие, на что я снова ответила твердое нет и сказала что в таком случае нам нужно расстаться… А он стал передо мной на колени, люди смотрели на нас как на сумасшедших и с слезами в глазах начал просить прощения, говоря, что любит меня всем своим существом и не хочет чтобы мы через такое “глупое” разошлись, и что мужчинам очень тяжело без половой близости, тем больше удерживаться, когда ты с девушкой которую любишь больше жизни! И что его мечтой является соединиться со мной всецело…

На это все я ответила, что если я ему так дорога, придется подождать до брака, если он у нас будет… Он согласился, встал, поцеловал меня и больше с этим не было никаких проблем….

Вот мы уже были вместе год времени. За этот год нам пришлось пройти через огонь и воду, поскольку все мои родные были страшно против того, что я с ним, ведь в их планах было выдать меня замуж за богатого “принца”. Пережили много ссор с моей мамой, она часто выгоняла его, когда он приходил ко мне и т.д. Она просто привыкла руководить моей жизнью, ведь я всегда была вежливой и покорной девочкой…

Вот чуть позже произошло то, что мною не планировалось вообще… Первый добрачный секс!… Мы часто на протяжении этого года оставались лишь вдвоем, много раз была благоприятная обстановка для первого секса, но ничего не было, он был очень сдержанным и терпеливым. Весь этот год у меня с одной стороны как и у тебя не было никакого желания до первой близости, а с другой стороны какая-то любопытство притягивала меня…. Вот и в этот день мы опять остались тет-а-тет, все было как обычно, но я странно себя чувствовала раскрепощенной и не напряженно. В этот момент все было как во сне, мы были возбуждены, целовались, он лежал на мне… И в этот момент я сделала все сама, что очнулась уже после всего… Он был в шоке, а я еще больше… Но это было незабываемое ощущение, ощущение полного единения с человеком, которого так люблю…

Сейчас мы уже 2,5 года вместе и видимо после 3 месяцев знакомства приняли бы брак, если бы не мои родные, ведь сразу было понятно что у нас все серьезно, что мы связаны большой любовью, доверием, преданностью и верностью. Сейчас переходим через еще одно испытание нашей любви, это расстояние: он остался в Украине, а я учусь за границей, видимся раз в пол года какой-то неделю-две… Он каждый вечер после работы звонит мне и грустным, а иногда плаксивым голосом говорит как любит, скучает, ждет…

Я ни о чем не жалею… Только о том, что не сохранила девственности до брака, но он у меня, как и я у него первый и думаю последний, ведь скоро наши помолвке, а потом брак… Большую роль в моем нежелании первой половой близости играл также страх перед болью (разрывом девственной плевы), но я вообще ничего не почувствовала, и крови было совсем немного. А может сыграло роль мое полное доверие моему неопытному партнеру и мое расслабление?! Знаю только то, что не было бы той первой близости, если бы я хоть на процент колебалась в любви моего партнера ко мне и его серьезных намерениях….