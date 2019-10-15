В нашем обществе сложилось мнение, что самая красивая часть лица – это глаза. Однако, это не совсем так. Одни мужчины при рассматривании очаровательной незнакомки обращают внимание на глаза, другие – на волосы, а многие – на губы. Не зря один восточный поэт окрестил эту часть тела «вратами рая». Губы могут быть соблазнительными, сочными, манящими, кокетливыми, сладкими. Красивая форма и грамотно подобранный цвет никого не оставит равнодушным. А сколько сексуальных жестов можно сделать милым накрашенным ротиком! Бросить воздушный поцелуй, слегка прикусить, поджать, или, наоборот, надуть. Несомненно, губы – это самый соблазнительный орган, поэтому их нужно выделять и подчёркивать.

Перманентный макияж губ поможет вам в первую очередь всегда иметь ухоженный вид. А также дамы, желающие исправить асимметрию или придать объём без резкого изменения цвета, могут сделать татуаж более натуральными, сдержанными цветами. Некоторые клиентки профессиональной студии ingab.ru предпочитают очертить только контуры с помощью насыщенного нейтрального оттенка. Такой вариант подойдёт тем, кто часто пользуется помадой, но не желает тратить время и силу на отрисовку ровной формы. Можно сделать контур с аккуратной растушёвкой, но тогда цвет перманентного макияжа должен выполняться в нежных натуральных тонах. Если данную процедуру делает опытный и талантливый специалист, то он сумеет подобрать такую методику, при которой все недостатки скроются, а губы будут выглядеть натурально и сочно. Возможно, для этого придётся скомбинировать несколько пигментов.

Будьте готовыми к тому, что в первые несколько дней после процедуры новый цвет будет выглядеть намного ярче, чем планировалось. Это абсолютно нормальное явление. После отшелушивания верхнего слоя кожа посветлеет примерно на два тона. Вообще, если вы надумали сделать перманентный макияж, захватите с собой в салон красоты любимый карандаш или помаду, чтобы мастер имел представление, каким цветом вы привыкли пользоваться. Однако, выбор цвета краски доверьте специалисту, ведь в контейнере материалы выглядят совсем по-другому.