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Печение в духовке

23 Июль 2017
Категория: Популярное

Печение является процессом, при котором благодаря высокой температуре и быстрому свертыванию белковых веществ на поверхности продукта в нем сохраняются все соки и питательные вещества.

Современная духовка Электролюкс может поддерживать в постоянном режиме температуру – умеренную, слабую, сильную и очень горячую. В зависимости от продукта, который вы думаете испечь, надо подобрать подходящую температуру.

При слабой пекутся нежные теста, при умеренной – пироги, хлеб, мясо и различные овощи, при сильной – сыпучее тесто, а при очень горячей — масленое.

В былые времена чтобы определить, какая температура, надо было протянуть в печь руку и сосчитать до восьми. Если рука не чувствовала сильного жара — температура слабая. Печь считалась умеренной, когда теплый воздух, выходящий из нее, приятный, не горячий. Когда воздух был нестерпимо горячий — температура сильная.Если бумага, положенная в духовку, быстро темнела — значит, температура очень высокая.

Сейчас же всё намного проще, выставил термостат на духовке, да ещё и время выпечки поставил.

Печение проводится так: вымытый, нарезанный или, целый продукт ставится в теплую духовку. Когда он высохнет, добавляют жиры и продукт печется. Дверца духовки должна быть закрытой. Продукт не должен подгореть. Продукты, которые пекутся, не рекомендуется накалывать, чтобы не вытекал сок. Чтобы узнать, испекся ли продукт, его колят вилкой только в одном месте.

Когда продукт подгорает сверху, его надо прикрыть листьями капусты, виноградника или пергаментной бумагой. Например, индейка с капустой во время печения сверху покрывается листьями капусты.

Спеченное мясо вынимается из духовки и держится в теплом месте, чтобы оно впитало сок.

С целью лучшего сохранения вкусовых качеств мяса и его питательности мясо солится, когда немого испечется. Когда поджаривается какая-либо заливка, духовку — надо так регулировать, чтобы она больше пекла сверху, а не снизу. Если духовка не приспособлена к такой регулировке, то ложится лист железа или кирпич и на него ставится посуда.


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