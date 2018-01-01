Горячий источник «Сосновый Бор», расположенный в Тюмени, находится неподалеку от поселка Винзили. Место идеально подходит для восстановления организма. Оно отличается благоустроенностью, поможет снять стресс и улучшить состояние здоровья. База отдыха предлагает комфортное проживание каждому гостю.

К услугам посетителей:

Горячий источник, купание в бассейнах с целебной водой.

Комфортные и ухоженные раздевалки.

Баня, хамам.

Разнообразные развлечения для клиентов разных возрастов — это разные площадки для детей, бильярд, зоопарк, парк аттракционов в Тюмени. Для зимнего отдыха отлично подойдут лыжи и коньки, которые можно взять напрокат. Живописный лес подарит яркие эмоции!

Оставить автомобиль можно на охраняемой автостоянке. Природа не оставит никого равнодушным! Городской житель сможет получить удовольствие от чистейшего воздуха и потрясающий атмосферы. Оригинальные блюда в кафе удивят даже привередливого гурмана. Желающие могут приготовить еду сами, взяв для этого мангал.

Парк аттракционов.

Тюменский парк аттракционов понравится детям и взрослым. Колесо обозрения поможет насладиться красотой местности с высоты. Лодка подарит капельку экстрима, подарит новые впечатления и эмоции. Паровозики «Слон» и «Гусеница» не спеша покатают малышей. Помимо этого, можно пострелять в тире, позаниматься спортом на тренажерах. И это далеко не полный перечень развлечений!

Кафе.

Небольшое кафе отличается уютом и разнообразным меню. Каждое блюдо имеет неповторимый вкус. Да и вообще, так приятно отдохнуть с чашечкой вкусного чая с друзьями и близкими!

Баня.

Любители русской бани получат приятное времяпровождение и оздоравливающие процедуры.

Летний пляж.

Благоустроенный пляж отличается чистотой и комфортом. Новые лежаки помогут получить ровный загар, отдохнуть на солнце и восстановить силы!

Горячий источник.

Горячий источник — это распространенное место среди гостей, именно сюда стремятся попасть. Он дарит организму недостающие полезные вещества, омолаживает, укрепляет иммунитет, снижает нервную возбудимость. Теплая вода выводит токсины и нормализует давление. Это далеко не полный список его положительного воздействия.

Посещение целебных бассейнов рекомендуется при следующих болезнях:

высокое давление;

постоянные простуды;

проблемы мочевыводящих путей;

заболевания опорно-двигательного аппарата;

болезни желудочно-кишечного тракта.

Современный человек живет в активном режиме. Многие жалуются на постоянную усталость. Отдых в «Сосновом бору» станет эффективной помощью, подарит гостям здоровье и энергию!