Палантины, платки, шарфы – аксессуары для модного образа

Шелковый или шерстяной платок на голову – модный тренд сезона осень-зима, шарф защитит от мороза и непогоды, палантин укроет плечи прохладным вечером и станет хорошим дополнением к стильному образу. Купить красивые, добротные, эффектные аксессуары оптом предлагает наш интернет магазин. Достойный выбор, оперативное обслуживание, доступные цены делают сотрудничество привлекательным и взаимовыгодным.

Грамотный выбор – залог успешной торговли

Купить дешево, продать дорого – основной закон торговли. Но он работает, если товар оказывается востребованным. Наши палантины оптом https://deesse.ua/sharfy-platki-palantiny-optom/ – это гармоничное сочетание цены и качества, платки оптом – шик и роскошь, шарфы оптом – тепло и комфорт.

Ассортимент представлен торговой маркой De Esse. Продукция французского бренда отличается стильным дизайном, соответствует модным тенденциям, приятна на ощупь, подбирается к любому цветотипу внешности. В составе изделий:

шелк;

вискоза;

кашемир;

шерсть;

лен;

хлопок;

акрил.

Однотонная расцветка в пастельном и ярком исполнении понравится ценителям классики, принты – цветочные, геометрические, абстрактные привлекательны для креативных натур.

Купить изысканные аксессуары можно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. В другие города есть доставка, стоимость которой зависит от суммы закупки. Гибкая система бонусов и скидок для постоянных клиентов позволяет грамотно распорядиться денежными средствами.

Преимущества и специальные условия

Являясь официальным представителем торговой марки De Esse в Украине, мы предлагаем выгодное сотрудничество оптовым покупателям. Нашим клиентам доступны:

круглосуточное и ежедневное оформление заказов;

грамотные консультации менеджеров;

бесплатная рекламная продукция;

актуальная информация о поступлении нового товара;

закупка прошлых коллекций по сниженным ценам;

индивидуальный подход к формированию скидок и в других вопросах.

Важный момент – гарантия от производителя. Если вы обнаружили некачественный товар с заводским браком, его можно обменять на аналогичный или другой, а также вернуть. Гарантия действует в течение 30 календарных дней.

Красивые палантины, платки, шарфы востребованы не только в холодную пору. Они актуальны круглый год, как достойный подарок и приятное личное приобретение. Ждем за покупками и желаем вам удачных продаж.