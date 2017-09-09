v>
Главная » Популярное » Палантины, платки, шарфы – аксессуары для модного образа

Палантины, платки, шарфы – аксессуары для модного образа

9 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Шелковый или шерстяной платок на голову – модный тренд сезона осень-зима, шарф защитит от мороза и непогоды, палантин укроет плечи прохладным вечером и станет хорошим дополнением к стильному образу. Купить красивые, добротные, эффектные аксессуары оптом предлагает наш интернет магазин. Достойный выбор, оперативное обслуживание, доступные цены делают сотрудничество привлекательным и взаимовыгодным.

Грамотный выбор – залог успешной торговли

Купить дешево, продать дорого – основной закон торговли. Но он работает, если товар оказывается востребованным. Наши палантины оптом https://deesse.ua/sharfy-platki-palantiny-optom/ – это гармоничное сочетание цены и качества, платки оптом – шик и роскошь, шарфы оптом – тепло и комфорт.

Ассортимент представлен торговой маркой De Esse. Продукция французского бренда отличается стильным дизайном, соответствует модным тенденциям, приятна на ощупь, подбирается к любому цветотипу внешности. В составе изделий:

  • шелк;
  • вискоза;
  • кашемир;
  • шерсть;
  • лен;
  • хлопок;
  • акрил.

Однотонная расцветка в пастельном и ярком исполнении понравится ценителям классики, принты – цветочные, геометрические, абстрактные привлекательны для креативных натур.

Купить изысканные аксессуары можно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. В другие города есть доставка, стоимость которой зависит от суммы закупки. Гибкая система бонусов и скидок для постоянных клиентов позволяет грамотно распорядиться денежными средствами.

Преимущества и специальные условия

Являясь официальным представителем торговой марки De Esse в Украине, мы предлагаем выгодное сотрудничество оптовым покупателям. Нашим клиентам доступны:

  • круглосуточное и ежедневное оформление заказов;
  • грамотные консультации менеджеров;
  • бесплатная рекламная продукция;
  • актуальная информация о поступлении нового товара;
  • закупка прошлых коллекций по сниженным ценам;
  • индивидуальный подход к формированию скидок и в других вопросах.

Важный момент – гарантия от производителя. Если вы обнаружили некачественный товар с заводским браком, его можно обменять на аналогичный или другой, а также вернуть. Гарантия действует в течение 30 календарных дней.

Красивые палантины, платки, шарфы востребованы не только в холодную пору. Они актуальны круглый год, как достойный подарок и приятное личное приобретение. Ждем за покупками и желаем вам удачных продаж.


Хотите оставить комментарий к статье Палантины, платки, шарфы – аксессуары для модного образа?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Палантины, платки, шарфы – аксессуары для модного образа
  • Moscow Fashion Awards 2017 – кратно о главном
  • Как и где делают лазерную эпиляцию бикини?
  • Диспенсер для жидкого мыла
  • Душевые кабины

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    может в вену? – 53 Особенности диеты по группе крови Одежда современной женщины СОЧИ – 2 Ухаживаем за кожей в течение дня Хобби для детей Что такое синус лифтинг? Выбираем женское хобби – часть вторая Дыхание Скандинавии ’13 – 9



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!