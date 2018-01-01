Отзывы и мнения специалистов о ночных линзах

Ночные линзы — лучший выбор

Порядка 50% нашего населения не владеют идеальным 100% зрением. Если взять айтишников и офисных работников, которые долго время проводят за компьютером, то практически у каждого существуют те либо иные проблемы со зрением. Лучше всего сразу записаться на прием в клинику и пройти диагностику зрения.

На текущий момент существуют несколько возможностей коррекции зрения:

— очки

— контактные линзы

— ночные линзы

— оперативное вмешательство

Встретив где-то в интернете описание современных ночных линз, я сразу заинтересовалась ими и начала изучать их подробнее. Их именуют ещё орто-линзы, а еще ночные линзы либо же ОК-линзы. Сущность их в том, что применяются они в темное время суток. Так как эти линзы делаются из твёрдого пластика, за ночь они определенным образом постепенно перестраивают эпителий самой роговицы и делают это весьма корректно.

Принцип действия

Механизм исправления любой близорукости при непосредственной ортокератологии – это масштабное изменение формы отдельно взятых клеток эпителия роговицы под водействием данной линзы. Точечные гидравлические силы под ночной линзой через так называемый слезный слой аккуратно воздействуют на все поверхностные клетки самой роговицы. Те, со своей стороны, неспешно уплощаются в центре и затем уже увеличиваются на периферии Вашей роговицы. Таким образом изменившаяся форма организует естественную линзу, возмещающую недостатки зрения. Другими словами, эти линзы надевают вечером, непосредтсвенно перед сном, а затем снимают утром.

В нашей стране таковые линзы начали производить еще в начале 2000 годов. По утверждению авторитетных офтальмологов, данные линзы содействуют торможению развития общей близорукости у подростков и детей.

Я решила попробовать данные линзы на себе. Оказалось, что к таковым линзам довольно продолжительное время необходимо привыкать. Потому, что они твёрдые, они ощущаются в глазу типа инородного тела. Действительно, с закрытыми глазами я их даже с самого начала не ощущала – потому что спала с закрытыми глазами и проблем вообще не возникало. Помимо этого, эффект действия данных линз накопительный – сразу же после первых нескольких суток зрение не станет 100%. Результат буден заметен лишь через пару недель каждодневного ношения. Кстати, если Вам нужно узнать о клинике, то кликайте по указанной ссылке.

В зависимости от конкретной силы зрения, эффект от линз может сохраняться достаточно продолжительное время. Современные ночные линзы показаны к применению при близорукости до — 6 диоптрий, а также при астигматизме до -1,5 диоптрий (действительно, практически с каждым месяцем появляются совершенно новые возможности, а все эти границы постепенно сдвигаются). В случае если ваша близорукость небольшая, то вы сможете носить ночные линзы через день и это очень удобно.

По материалам сайта zir.clinic .