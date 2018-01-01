Открытие парикмахерской – бизнес на прическах

Некоторые наброски по открытию бизнеса парикмахерской

Не секрет, что для женщины её внешний вид самый важный элемент, от которого зависит уверенность в себе. Один из моментов, который влияет на ее уверенность это какие прически на каждый день она выбрала. Как вариант это открытие парикмахерской. Конечно, в этом вопросе не обойтись без постоянных клиентов, придется ее развивать и увеличивать популярность.

Первое с чем вам придется столкнуться это создание бизнес плана парикмахерской. Самое простое решение поиск на разных сайтах в интернете. Затем нужно выбрать месторасположение вашего нового бизнеса, а так же определить его будущий формат. Самый простой вариант это открыть салон, где будут предоставляться стандартный набор услуг: маникюрные и парикмахерские, и так как прически. Все эти услуги не требуют лицензирования. Очередное этап это определить вашего клиента. Тут два направления: заработок на на количестве посетителей при более низких цен по сравнению с конкурентами. Второй вариант наценка за услуги.

При выборе места для парикмахерской, лучше всего выбрать спальный район. Конечно, там уже есть действующий бизнес этой категории, но это не страшно из-за большого количества потенциальных клиентов в подобных районах. Будет немного хуже если рядом есть салон красоты, это может повлиять на вашу прибыль. Далее необходимо проверить техническое соответствие электрических и коммунальных сетей. Важно, что бы помещение соответствовало требованиям пожарной безопасности, а так же СЭС. Если говорить о метраже, его нужно рассчитать таким образом что на 1 место для работы будет уходить около 6м2. Конечно не обойтись без зоны ожидания, санузла и помещения для вашего персонала. При составлении плана парикмахерской не стоит сбрасывать со счетов вкус и дизайн, от них так же создаётся впечатление качестве предоставляемых услуг. Также рекомендуем выбрать качественное оборудование, например нормальная подставка для инструментов парикмахера продается по указанной ссылке.

Вопрос подбора персонала, прежде всего это аккуратный внешний вид. Клиента могут привлечь цены, только он станет постоянным при условии когда ему понравиться стрижка и прическа. Так что за специалистами лучше обратиться в профильные училища или специальное агентство. Без администратора тоже не обойтись, он будет отвечать за запись, учёт и финансовые расчёты. Отдельный пункт это оборудование для парикмахерской, лучше всего что бы оно было качественным профессиональным.

Чем вы будете отличаться от конкурентов. Можно установить кондиционер, телевизор. Так же можно провести акцию: «первый день все стрижки и прически на длинные волосы совершенно бесплатно!»