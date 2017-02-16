Образы моря всегда ассоциируются с ярким солнцем, свежим воздухом, активным отдыхом, радостью и свободой. Оформив помещение в морском стиле, атмосферу курорта можно создать и в обычном здании. Это популярный вариант для обустройства прихожих или гостевых комнат частных и загородных домов. Его также используют для специальных помещений, будь то рабочие кабинеты, винные погреба или комнаты для игры в бильярд.

Создать целостный образ интерьера и донести его до посетителя поможет правильно выбранный светильник. При обустройстве нужно помнить, что два разных направления, объединенные под одним стилем, хоть и похожи по тематике, но отличаются в деталях. Рассмотрим главные виды морских интерьеров: «каюта капитана» и «летний пляж».

Каюта капитана

Серьезный и солидный вариант оформления помещений, пригодный для обустройства кабинетов, приемных и комнат для деловых встреч. Основные цвета, ассоциирующиеся с морем, белый и синий, почти не встречаются в таких интерьерах, уступая место темным тонам. В отделке используется дерево и натуральная кожа, а свободные участки заполняются аксессуарами. Ими могут выступать старые морские карты, уменьшенные модели кораблей, тросы и канаты, стилизованные якоря или штурвалы.

Дизайн осветительных приборов должен соответствовать выбранной тематике. В «капитанский» стиль хорошо впишутся бра или большие люстры с медным основанием. На рабочем столе разместится лампа в виде ручного морского фонаря. От светильников с декорированными абажурами лучше отказаться. Обычный вытянутый плафон, окруженный изогнутыми металлическими прутьями, будет смотреться не в пример гармоничнее.

На стены можно установить несколько небольших плоских светильников в виде окон кают. Это красивое и оригинальное решение, но их тусклого света будет недостаточно для полноценной иллюминации. В таких случаях рекомендуется подключать дополнительные источники верхнего освещения. Для «капитанских» интерьеров будут уместны фигурные настольные лампы и стилизованные ночники в виде кораблей, маяков или приборов морской навигации.

Летний пляж

Данный вариант стиля известен своей яркостью и легкостью. Ведущую роль в нем играют естественные мотивы, подчеркивающие красоту морского мира. Уместно применение орнаментов и узоров с подводными обитателями, будь то водоросли, экзотические раковины или мелкие рыбки. Цвета оформления напоминают пляж в летний день – популярны песочные, белые и голубые оттенки, а также классическая морская полоска сочетаний белого и синего.

Основное требование к подобным интерьерам – их простота и непринужденность. Подбор светильников ведется по тому же принципу. Для освещения подойдет любая подвесная лампа или торшер с классическим абажуром, соответствующий Для украшения бра можно использовать канаты или связки морских камушков. При этом нельзя забывать о достаточном количестве источников света – такие интерьеры должны казаться яркими и солнечными даже в вечернее время.

При «пляжном» оформлении уместны ярко украшенные светильники, размещаемые на столах или на стенах. Хорошо подойдут абажуры с тематическими рисунками, мелкие украшения в виде раковин и морских звезд, ширмы с изображениями капель воды или фрагментов морского дна. Интересный вариант – это установка дополнительной иллюминации в виде небольшого аквариума или фонаря со свечой.