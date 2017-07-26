Основные модные тенденции летнего сезона 2017

Повсеместные принты

В коллекциях сезона весна-лето 2017 принты повсюду: на платьях, блузах, юбках, обуви, сумках и даже украшениях для волос – сообщает нам модный портал https://moda-boom.com.ua . Женская одежда расписана полями алых маков, непроглядными зарослями зеленого бамбука, азиатскими народными мотивами, зеркальными и геометрическими фигурами и даже следами от птичьих лапок. Фантазия модельеров в этом сезоне способна затмить многих талантливых художников: теперь благодаря D&G, Mary Katrantzou, Salvatore Ferragamo, Julian Louie и Dries Van Noten у нас появилась возможность носить потрясающие картины прямо на себе, тем более теперь купить женскую одежду даже через интернет.

Радужный цвет

Весенне-летние недели моды оказались невероятно яркими, красочными и динамичными. Tommy Hilfiger, Dsquared2, Blumarine, Isabel Marant, DKNY и другие именитые дизайнеры настаивают на сочетании несочетаемых оттенков – теперь одновременное присутствие в наряде розового, оранжевого и зеленого цветов не будет считаться безвкусицей. Однако чтобы не переусердствовать при составлении своего радужного образа, важно придерживаться максимум трех цветов. Предпочтение этой весной и летом лучше всего отдать насыщенному синему, глубокому красному, цвету сочной травы, канареечному и пурпурному. Очень популярны в этом сезоне костюмы, найти которые можно по ссылке: moda-boom.com.ua .

Нежность пастели

Если Вам чужды насыщенные цвета и смелые рисунки, не стоит опускать руки. Нью-Йоркские дизайнеры решили отличиться от большинства своих коллег и представили достаточно сдержанные коллекции. Нежные пастельные оттенки голубого, охры и кофе с молоком преобладают на показах Carolina Herrera, Elie Tahari и Calvin Klein.

Андрогинность

Окружающий мир, кажется, переворачивается с ног на голову. Мужчины всем своим видом стремятся походить на женщин, а те, в свою очередь, пытаются выглядеть и вести себя как представители сильного пола. Высокая мода не осталась в стороне и тут же среагировала на эту глобальную тенденцию. Результат – многочисленные коллекции женской одежды, как минимум, на четверть состоящие из костюмов, рубашек, шляп и сапог в мужском стиле (Stella McCartney, Balenciaga, Ralph Lauren, Paul Smith и Sonia Rykiel).