v>
Главная » Популярное » Основные модные тенденции летнего сезона 2017

Основные модные тенденции летнего сезона 2017

26 Июль 2017
Категория: Популярное

Повсеместные принты

В коллекциях сезона весна-лето 2017 принты повсюду: на платьях, блузах, юбках, обуви, сумках и даже украшениях для волос – сообщает нам модный портал https://moda-boom.com.ua. Женская одежда расписана полями алых маков, непроглядными зарослями зеленого бамбука, азиатскими народными мотивами, зеркальными и геометрическими фигурами и даже следами от птичьих лапок. Фантазия модельеров в этом сезоне способна затмить многих талантливых художников: теперь благодаря D&G, Mary Katrantzou, Salvatore Ferragamo, Julian Louie и Dries Van Noten у нас появилась возможность носить потрясающие картины прямо на себе, тем более теперь купить женскую одежду даже через интернет.

Радужный цвет

Весенне-летние недели моды оказались невероятно яркими, красочными и динамичными. Tommy Hilfiger, Dsquared2, Blumarine, Isabel Marant, DKNY и другие именитые дизайнеры настаивают на сочетании несочетаемых оттенков – теперь одновременное присутствие в наряде розового, оранжевого и зеленого цветов не будет считаться безвкусицей. Однако чтобы не переусердствовать при составлении своего радужного образа, важно придерживаться максимум трех цветов. Предпочтение этой весной и летом лучше всего отдать насыщенному синему, глубокому красному, цвету сочной травы, канареечному и пурпурному. Очень популярны в этом сезоне костюмы, найти которые можно по ссылке: moda-boom.com.ua.

Нежность пастели

Если Вам чужды насыщенные цвета и смелые рисунки, не стоит опускать руки. Нью-Йоркские дизайнеры решили отличиться от большинства своих коллег и представили достаточно сдержанные коллекции. Нежные пастельные оттенки голубого, охры и кофе с молоком преобладают на показах Carolina Herrera, Elie Tahari и Calvin Klein.

Андрогинность

Окружающий мир, кажется, переворачивается с ног на голову. Мужчины всем своим видом стремятся походить на женщин, а те, в свою очередь, пытаются выглядеть и вести себя как представители сильного пола. Высокая мода не осталась в стороне и тут же среагировала на эту глобальную тенденцию. Результат – многочисленные коллекции женской одежды, как минимум, на четверть состоящие из костюмов, рубашек, шляп и сапог в мужском стиле (Stella McCartney, Balenciaga, Ralph Lauren, Paul Smith и Sonia Rykiel).


Хотите оставить комментарий к статье Основные модные тенденции летнего сезона 2017?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Покупка собаки и выбор корма для него
  • Стоит ли ремонтировать квартиру и покупать новую сантехнику перед продажей квартиры?
  • Эко мыло – лучший подарок
  • Основные модные тенденции летнего сезона 2017
  • Женский гольф: праздничный наряд и одежда на каждый день

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Диета Дюкана – интересно знать Косметика в подарок – советы для мужчин Птичий рынок или зоомагазин? Продукты, которые лечат Черноморский отдых с детьми Столешницы для кухни – продолжаем тему Борьба с бессонницей Как вырваться из долгов? Теплые нотки в дизайне комнаты



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!