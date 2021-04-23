Ортодонтическая стоматология в Харькове

Проблемы с прикусом зачастую возникают еще в детстве и, в случае отсутствия должного лечения, с возрастом могут значительно усугубиться. В зависимости от выраженности дефекта, он может повлиять на общее состояние здоровья, качество речи, внешность.

Неправильно расположенные зубы сложнее тщательно вычищать, а результате дефекты прикуса часто сопровождаются кариесом, воспалительными процессами, отложением зубного камня, непонятным запахом изо рта. Ортодонтическая стоматология помогает избавиться от перечисленных проблем благодаря широкому выбору методик исправления прикуса.

Лечение в любом возрасте

Для устранения дефекта нет возрастных ограничений. Стоматология Харьков «Ортокон Плюс» предлагает оптимальные методы коррекции для пациентов любого возраста, создавая красивые улыбки даже взрослыми, которые зачастую уверены, что проблема с ними останется навсегда. В клинике работает хороший ортодонт с многолетним опытом работы, который после проведения диагностики предложит пациенту оптимальные варианты коррекции. В стоматологии применяют следующие конструкции и методы:

лингвальная брекет-система;

самолигирующие брекеты;

съемные каппы;

сапфировые брекеты;

классические металлические брекеты;

микроимпланты;

хирургические методы.

Выбор конструкции зависит не только от выраженности дефекта, но и от пожеланий пациента. Многим принципиально важно, чтобы установленная конструкция была незаметной для окружающих. Также есть пациенты, которые с удовольствием носят оригинальные конструкции с сапфировыми вставками.

Все предложенные системы изготовленные из качественных биосовместимых материалов. Они сделаны с учетом всех особенностей ротовой полости пациента и крайне деликатно воздействуют на нее, возвращая зубы в правильное положение.

Опытный ортодонт в Харькове выбирает наиболее щадящие и деликатные методы, которые не травмируют слизистую, вызывают минимальный дискомфорт и, при этом, мягко воздействует на расположение зубов.

Широкий комплекс услуг

Прежде чем установить любую конструкцию для исправления прикуса, необходимо провести тщательную диагностику и пройти необходимое лечение в случае выявления воспалений или кариеса. Все это возможно сделать в «Ортокон Плюс». Для комфорта пациентов и качественного лечения в клинике созданы все необходимые условия:

полный цикл обслуживания;

все виды терапевтического и хирургического лечения;

профессиональное оборудование и инструменты;

сотрудничество с ведущими производителями;

эффективные и безопасные препараты средства для обезболивания;

гарантия качества;

выгодные цены.

Пациентам не нужно искать, где пройти профессиональную чистку и подготовить зубы к установке брекетов. Также в стенах учреждениях есть все необходимое для полноценного обследования. Такой подход не только более удобный и комфортный, но и более выгодный.