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Оригинальный подарок своими руками

24 Ноябрь 2016
Категория: Популярное

Как часто мы задумываемся, что подарить! Вроде бы у всех все есть. Хочется не как всегда и в то же время оригинально. Ведь подарки мы дарим от души и хотим, чтобы они нравились. Я предложу вам свои идеи подарков своими руками. А вы делитесь в комментариях своими. Давайте вместе собирать оригинальные идеи подарков для себя и своих близких. Да-да, для себя тоже хочется чего-то приятного!

Я уже писала о том, как просто и легко можно сделать чехол для жесткого диска или аудио-книги. Подробное описание с картинками смотрите здесь.

Сегодня предлагаю идею, как сделать полотенце индивидуальным. Полотенце — довольно избитый и неинтересный подарок как таковой. Но если немножко поработать над ним, то можно сотворить маленькое чудо. Ваше полотенце преобразится, и на самом деле будет дарить радость его обладателю. Кстати, купить одноразовые полотенца можно на сайте по указанной ссылке.

Все предельно просто! Особенно если вы умеете вышивать. Если не умеете – не беда. Главное помните, что все нижние стежки должны всегда смотреть в одну сторону, а все верхние в другую.

Вышивание очень успокаивает, отвлекает от всех посторонних мыслей. Поэтому, даже просто ради разрядки стоит этим заняться. И сами успокоитесь и радость близким подарите. О других успокаивающих занятиях читайте здесь.

Вам понадобится орнамент или небольшой фрагмент какого-то рисунка, который можно повторить. И конечно полотенце! Без рисунков, однотонное. Полотенце обязательно постирайте в теплой воде, чтобы впоследствии краска не сошла на рисунок.

Если на полотенце есть бортик с немахровым орнаментом того же цвета, что и само полотенце, тоже подойдет. Тогда замеряйте длину и ширину такого бортика и подбирайте под него схему будущего рисунка. Посчитайте количество крестиков в высоту на ткани – высота в сантиметрах должна совпадать с высотой бортика на полотенце. Ну а если бортика нет, задача упрощается.

Теперь о рисунке. Если вы выбрали повторяющийся орнамент, один из его цветов должен в точности совпадать с цветом полотенца. В моем случае основной цвет был доминирующим, самым ярким, а вот цвет полотенца повторялся в мелких деталях узора. Всего было три цвета. Я считаю, что для орнамента этого вполне достаточно. Особенно если у вас мало времени на подготовку подарка.

В случае, когда вы выбираете повторяющийся рисунок, цветов наверняка будет намного больше, главное чтобы они перекликались с цветом полотенца, ну и, конечно, соответствовали теме вашей задумки.

Не хочется орнамент — подберите небольшой рисунок, какой-то сюжет. На полотенце отведите уголок для вышивки, окантуйте тесьмой или просто общейте, как показано в мастер-классе о прихватках. Благодаря тому, что канва состоит как бы из мелких квадратиков, окантовочный шов получается ровным и красивым. Справится даже начинающая рукодельница.

Когда вышивка готова пришейте его мелким зигзагом так, чтобы сверху шла нитка цвета канвы, а снизу нитка в цвет полотенца. Тогда шов будет практически незаметен, ворсинки перекроют его практически полностью.

Вышивка очень приятна на ощупь, поэтому не бойтесь, что полотенце за счет нее огрубеет. Наоборот!

Вот такое полотенце получилось у меня. Фотография к сожалению не может передать полностью всю прелесть – появилось желание и свои полотенца разукрасить! Представьте сами: было просто скучное голубое полотенце. С двумя вышитыми бортиками оно полностью пребразилось и «заиграло».

Есть еще более простой вариант – можно просто вышить уголок для полотенца с инициалами или короткой фразой, небольшим рисунком, сделать по внутреннему краю уголка отделку кружевом. Такой вариант не менее оригинален, а полотенце наверняка станет любимым.

Не любите вышивать? Свяжите крючком повторяющийся кружевной узор и незаметно пришейте его к полотенцу вручную.


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