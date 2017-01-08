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Оригинальный подарок любителю географии

8 Январь 2017
Категория: Популярное

В последнее время стали популярными изделия из картона или пластика с нанесенной на них информацией, скрытой под непрозрачным и стирающимся слоем. Зачастую они находят свое применение в хранении кодов доступа к услугам интернет- и сотовой связи, IP-телефонии, а также в лотереях. Особенно интересным типом таких товаров являются географические скретч карты большого формата, предназначенные для размещения на стене.

Особенности

Найдет свое применение travel map в обучении детей географии, а также как достойный подарок путешественнику или краеведу. Последние смогут отмечать на них страны или области, в которых они уже побывали, а также те, куда собираются в ближайшем будущем. В состав комплекта обычно входят: сама карта, красиво оформленный тубус, специальная монетка для стирания слоя, стикеры и элементы крепежа. Карта обладает интересной разметкой, где (в зависимости от типа) можно увидеть:

  • Различные страны мира.
  • Деление государств по административному признаку.
  • Города с населением более 1 миллиона человек и столицы стран.
  • Континенты и омывающие их моря и океаны.
  • Различные пиктограммы и секретные места.
  • Любопытные факты о некоторых географических объектах.
  • Вопросы соответствующей тематики в форме викторины.
  • Чудеса света.

Также в продаже можно найти карты отдельных государств, областей и даже городов. По оформлению они могут быть как черно-белыми, так и цветными. Многие компании готовы изготовить их на заказ в соответствии с пожеланиями клиента. Таким образом, реально адаптировать изделие под любой дизайн.


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