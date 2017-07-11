Онлайн-консультация по Skype с психологом

Для таких случаев очень удобны консультации по Skype. К счастью, современные технологии позволяют достичь такого качества звука и картинки, что при консультации по Skype почти не видно разницы, изображение на столько четкое, что кажется будто человек сидит прямо перед тобой.

Конечно же ничего не может быть лучше живого общения, но у дистанционных консультаций тоже есть масса преимуществ:

• Из любой точки планеты люди могут обратиться за помощью к психологу, не тратя при этом лишнего времени и средств на дорогу.

• Бывает, что депрессия у человека настолько сильная, что он не может заставить себя подняться с кровати. В таком случае консультация по Skype спасет ситуацию и облегчит жизнь человека.

• В современном мире люди заняты работой и домашними делами, своей семьей и свободного времени, как правило очень мало. Интерактивная консультация в таком случае спасает как нельзя лучше, можно никуда не спешить, а спокойно расположиться за компьютером или ноутбуком для проведения онлайн консультации.

• В жизни людей есть очень много деликатных проблем, с которыми они стесняются идти к психологу и согласны общаться только по Skype, возможно, даже с выключенной камерой. Психологи так же идут на встречу таким людям, ведь главное в их работе, это помощь человеку в его проблемах.

Так как же выбрать психолога, который сможет качественно проконсультировать и помочь найти ответы на все мучающие вас вопросы? Предлагаем обратить внимание на профессионала в своем деле, психолог и преподаватель психологии Романенко Юлия Сергеевна, проводит онлайн консультации по Skype в любое удобное для вас время.

Так же на сайте вы сможете посмотреть интервью Юлии, прочитать ее статьи и увидеть, где она выступает, чтобы действительно убедиться в ее профессионализме. Существует немалая выгода при обращении именно к этому психологу, начиная с времени консультации, заканчивая ценой. Время консультации по Skype может быть гибким, но как правило оно составляет 75 минут. В любое время с понедельника по субботу человек может назначить онлайн консультацию, стоимость не зависит от времени суток. Тем более, на услуги психолога проходят сезонные скидки, что очень выгодно.

Юлия имеет профильное образование психолога и несколько сертификатов подтверждающих это. В ее профессионализме нет сомнения, стоит только посмотреть на отзывы и все вопросы отпадут сами собой.