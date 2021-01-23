Одноразовая посуда: 6 видов стаканчиков, представленных на сайте «Petrovka HoReCa»

Приобретая одноразовую посуду для работы кофейни, крайне важно обратить внимание на основной материал изготовления. Справедливости ради, стоит отметить тот факт, что большей популярностью пользуется одноразовая бумажная посуда.

Данный материал изготовления наиболее экологичен. Он удобен и практичен в эксплуатации. Бумажные стаканчики смотрятся стильно и современно. Нельзя не отметить того факта, что пластик крайне проблематично разлагается в окружающей среде. Это происходит десятилетиями.

А эко-целлюлоза, напротив, достаточно быстро разлагается. Кроме того, она используется как вторсырьё. Именно поэтому мы рекомендуем вам использовать бумажную одноразовую посуду. Где можно купить качественный товар данного плана?

Рекомендуем выбрать компанию «Petrovka HoReCa». На сайте: petrovka-horeca.com.ua вы найдете разнообразный ассортимент как пластиковой, так и бумажной одноразовой посуды.

«Petrovka HoReCa» — какую посуду мы рады вам предложить

В первую очередь, стоит отметить бумажные стаканы. Они могут иметь гофрированную или гладкую поверхность, тот или иной цвет, определенный принт. Обращаем ваше внимание на тот факт, что стаканы могут иметь различные размеры и формы.

В дополнение к ним можно использовать пластиковые крышки и пластиковые трубочки. Их, также, можно успешно приобрести на страницах нашего сайта. Важным моментом является создание брендированной продукции. Вы можете заказать у нас стаканчики с фирменным лого, которые будут осуществлять рекламную кампанию вашей кофейни, а также подчеркивает её имидж.

Мы наносим лого не только на стаканчики, но и на многие другие элементы: салфетки, упаковочную бумагу, пакеты и так далее. Наша компании вот уже не первый год занимается реализацией продукции для кофейни. Здесь вы найдете разнообразный ассортимент, который постоянно обновляется.

На сегодняшний день мы предлагаем вам бумажные стаканчики в следующем исполнении:

бамбуковые

гофрированные

цветные

однотонные

крафт

двухслойные и однослойные

У нас вы можете приобрести и многие другие товары: сливки, молоко, сиропы, топпинги, чай и кофе, расходные материалы, решения для уборки, дезинфицирующие составы, сладости, фастфуд.

Мы будем рады проконсультировать вас, рассказать больше о представленных товарах, оформить покупку. Помните о том, что сотрудничество с «Petrovka HoReCa» — это выгодно, удобно, а также надежно.