Одежда в стиле «кантри»

Девиз «кантри» — свобода и удобство. Давайте вместе посмотрим интересные вещи, которые обязательно должны присутствовать в гардеробе «кантри».

Жилеты, шотландские рубашки, шляпы с широкими полями, большие пояса с пряжками и деталями – вот необходимые элементы и отличительные черты того, кто хочет сделать «кантри» своим стилем. Этот стиль очень просто сочетается с женским гардеробом. Однако он подходит далеко не всем женщинам: нужно уметь непринужденно носить эти экзотические вещи. Стиль может быть облегченным, если выбрать лишь один элемент такого гардероба для верха или низа: в таком случае к образу добавляется штрих удобства и практичности, типичные для сельского облика. Кстати, если Вас интересует женская одежда оптом, то следуйте по ссылке: https://www.arizzo.com.ua/news/nedorogaya-zhenskaya-odezhda-optom.html и делайте свой заказ.

Для верха: носите удобные просторные рубашки в клеточку или мягкие замшевые, фланелевые или вельветовые, украшенные бахромой. Отлично подойдут жилеты с орнаментом из клетчатой шотландки. Выбирайте жакеты из грубой джинсовой ткани, вельвета или замши с бахромой или пончо из шерсти, пальто из замши.

Для низа: остановитесь на джинсах с заниженной талией, а также брюках из замши, потертой кожи, шотландки или из гладкого вельвета. Длинные и широкие юбки могут быть в полоску, клетку, многослойные, из ткани или замши.

Для тканей: отлично подходят такие ткани, как хлопчатобумажная, джинсовая, вельвет, шерсть, потертая кожа, замша. Все это часто украшают вышивкой, декором и аппликациями. Ткани ярких цветов, переходящих от красного к желтому, от коричного к синему, а также спокойных и естественных тональностей. Орнамент может быть в полоску или клеточку.

Для аксессуаров: помимо маленьких платочков, завязывающихся на шее, кожаного пояса с серебряным ремешком или металлическими декоративными бляшками, необходимы остроносые сапоги, которые являются непременным аксессуаром и отличительным признаком стиля «кантри». Вышитые, с набивным рисунком из натуральной кожи и самых различных цветов, они наилучшим образом отражают этот стиль. Со змеиными вставками или страусовыми декорациями, сапоги обладают «диким» очарованием, их надевают под брюки и юбки, чтобы придать облику решительный штрих «кантри».