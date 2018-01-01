Очистка штор – популярная услуга профессиональных клининговых компаний

Текстильные шторы считаются важным элементом интерьера. Они придают помещению эффект завершенности и эстетичности. Использование оконного убранства из красивой ткани может значительно оживить самую скучную обстановку в комнате. Чтобы материал длительное время сохранял свою привлекательность и структуру, необходимо периодически проводить его очистку. Провести такое мероприятие самостоятельно в домашних условиях очень сложно. Большие по размеру полотна не совсем удобно стирать в обыкновенной машинке. Кроме этого, материал может потерять свою первоначальную структуру и форму.

Сегодня большой популярностью пользуется такая услуга как профессиональная химчистка штор москва готова предложить много клининговых компаний, которые быстро и качественно справляются с устранением пыли и пятен различного происхождения с текстильных изделий. Процесс начинается с визуального осмотра элементов. Это позволяет установить структуру материала и выбрать наиболее эффективные химические средства для его обработки. Специалисты клининговой компании быстро устанавливают характер появившихся загрязнений на текстильных изделиях, а также изучают рекомендации производителей по уходу за шторами.

Как правило, каждое оконное убранство имеет свою маркировку, которая предполагает использование определенного типа химической чистки. Если на ярлыке есть буква F, то это значит, что использование водных растворов чистящих препаратов недопустимо. К таким изделиям применяется только сухая обработка. При наличии буквы Р на этикетке предусматривается использование перхлорэтилена. Оконные аксессуары, в маркировке которых есть буква W, можно обрабатывать водой.

Непосредственная химчистка штор считается основным этапом выполнения услуг клининговыми компаниями. Изначально проводится предварительная обработка материала, позволяющая устранить наиболее сильные загрязнения. Затем тканевые изделия чистятся по всей поверхности с помощью наиболее эффективной технологии. На завершающем этапе шторы обрабатываются защитными средствами с пылеотталкивающим эффектом. Они обеспечивают длительное сохранение эстетичности и чистоты.

Сегодня существуют различные методы обработки штор. Большой популярностью пользуется сухая чистка, парогенерация и применение воздушной пены. Такие технологии позволяют сокращать время на очистку оконного убранства, а также длительное время сохранять полученный эффект.