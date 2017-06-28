Обзор мультиварки Redmond RMC-M70 Black

Начиная с элементарного прибора для приготовления каш, и заканчивая многофункциональными машинами для профессиональной готовки. Учитывая то, что многим понадобится просто хорошая, универсальная мультиварка домой, была создана модель Redmond RMC-M70.

Внешне мультиварка выглядит достаточно малогабаритной, несмотря на то, что внутри она вместительная и просторная. Дизайн лаконичный, но изысканный. Сам прибор идеально вписывается в любой интерьер кухни, и компактно занимает свое место на полке.

Цветовой спектр варьируется двумя цветами: черный и белый. Панель на устройстве электронная, которая управляется с помощью жидкокристаллического экрана. Кнопки дополнены тактильными знаками для слабовидящих людей. Все клавиши переведены на русский язык.

Модель обладает 3D-нагревом. Она прогревает блюдо со всех сторон: снизу, по бокам, сверху. Сама чаша выполнена из антипригарного керамического материла, что позволяет еде не приставать и прилипать к емкости. Такую чашу удобно вынуть и помыть, без чистки основного прибора. В комплект к мультиварке прилагаются специальные щипцы для изъятия чаши, мерная чаша, емкость для готовки на пару, лопатка, ложка с держателем, фритюр и книга с рецептами.

Преимущества мультиварки Redmond RMC-M70

Мультиварка Редмонд считается универсальным устройством, который может справится почти с любой задачей. В нее встроены 16 автоматических режимов и 26 с ручной настройкой. Помимо этого, существует функция «мультиповар», которую можно вручную настроить на определённое время и температуру.

Программой задано автоматическое приготовление мяса, рыбы, каши. Также, можно приготовить плов, суп, макароны, полуфабрикаты. Но если настроить правильный режим, мультиварка идеально справится с приготовлением йогурта, фондю, сыра. Она может выпекать хлеб, пастеризовать, очищать посуду, подготавливать овощи к консервации, и подогревать детское смеси для питания.

Присутствует режим отложенного приготовления на 24 часа. Вы сможете настроить время и прийти к моменту уже готовому блюду. Такое блюдо не сможет даже остыть. Благодаря автоматическому подогреву, еда может нагреваться в течении еще 24 часов. Есть блюда, которые нежелательно подогревать долго, поэтому эта функция регулируется и отключается по надобности.

Недостатки мультиварки Redmond RMC-M70

К недостаткам относятся довольно-таки стандартные замечания по поводу всех моделей мультиварок, в независимости от производителя. Почти все мультиварки изготавливаются из не очень хорошего пластика, что в первое время может издавать неприятный искусственный запах. Но, если брать модель в белом цвете, пахнуть прибор будет меньше.

Чаша выпускается без ручки, поэтому производитель предлагает в наборе шипцы. Но даже с дополнительными элементами, чашу трудно достать. Тем более, доставать ее необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Многие жалуются, что при 3D-нагреве, верх выпечки остается белым. Но к счастью, это совершенно не является проблемой. Можно просто перевернуть изделие и оставить еще на несколько минут.

Мультиварка Redmond RMC-M70 – это качественная и универсальная модель, которая поможет справится с готовкой в несколько раз удобнее и быстрее. В нее встроены 42 программы, 26 комбинаций ручных настроек. Последние действия на приборе, мультиварка автоматически запоминает. Данной моделью будет удобно пользоваться людям с плохим зрением, так как панель разработана со шрифтом Брайля. Для более подробной информации о мультиварке Редмонд, можно посмотреть здесь.