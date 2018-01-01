Обувь для бега: как выбрать самый удобный и качественный вариант?

Как выбрать обувь для бега
Если вы регулярно занимаетесь бегом, то без специальной обуви тут не обойтись. Ходить на пробежки рекомендуется только в удобной и безопасной обуви. Но как же ее выбрать?! Мы собрали для вас лучшие советы от специалистов по выбору комфортной обуви.
Рынок или специализированные магазины?
Далеко не у каждого человека есть возможность купить дорогостоящую обувь для бега. Поэтому, часто приходится искать подходящие варианты на рынке. Но лучше всего все же брать обувь в специализированных магазинах. К примеру, в Nike. Там всегда работает профессиональная команда консультантов, которая подберет лучшую пару обуви специально для вас.
В последнее время некоторые популярные магазины даже обзавелись беговыми дорожками. Теперь клиент может не только примерить обувь, но и проверить ее во время бега. Это еще один плюс покупки обуви в специализированных магазинах. Также обувь для бега можно приобрести здесь.
Комфорт
Первое, на что важно обратить внимание при выборе обуви, это комфорт. Даже малейшие неудобства потом обернутся для вас в огромную проблему. Для пробежек по асфальтированной дороге лучше всего подойдут амортизирующие кроссовки. Они на максимум способны обеспечить возврат энергии и уберечь суставы от ударных нагрузок.
Подходят ли повседневные кроссовки для бега?
Почему же нельзя поступить проще и купить обычные кроссовки для бега? Вроде бы они так кардинально отличаются от специализированной обуви… Но тут есть свои нюансы. Обувь для бега будет весить намного меньше, чем повседневная. В ней производитель предусмотрел все детали, чтобы пробежка была максимально комфортной. Бег в обычных кроссовках нередко может привести к серьезным травмам. Лучше не экономить на своем же здоровье и купить подходящую обувь для бега.
Особенности обуви для бега
К обуви для бега есть целый ряд требований:
-обувь должна быть сделана из хорошо дышащих материалов
-съемная стелька( чтобы была возможность поменять ее на ортопедическую)
-вес не более 400 грамм
-гибкая передняя часть
-подошва со вставками, которые полностью устойчивы к истиранию резины
-наличие амортизации
Дорожное покрытие
При выборе обуви обязательно стоит учесть тип дороги, по которому вы будете бегать. Для пробежек по хорошим дорогам подойдут кроссовки с ровной подошвой. А вот если вы решите побегать в лесу, то берите обувь с жесткой подошвой и глубоким протектором.