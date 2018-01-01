Обустраиваем малогабаритную прихожую

Владельцам царских хором не грех и позавидовать. В их распоряжении бесчисленные квадратные метры, обустраивать которые одно удовольствие – полету фантазии не мешают стены, только успевай претворять мечту в жизнь. По-иному обстоят дела у хозяев маленьких квартир – они не раз почешут в затылке, размышляя, как расставить мебель, чтобы не спотыкаться об нее. С маленькой гостиной или спальней есть шанс что-то решить: при наличии вкуса у хозяйки небольшие габариты можно обыграть – и тогда теснота обернется уютом. Однако, как поступить с тесной прихожей? Вот несколько идей:

шкаф, куда вы будете вешать женское пальто с меховой отделкой, мужскую ветровку и прочую верхнюю одежду, лучше выбрать модели “купе”: вы сэкономите пространство за счет движения дверц в одной плоскости;

подвесные узкие тумбы для обуви и всякой мелочи отлично заменят громоздкие гарнитуры и освободят значительную часть дефицитного пространства;

угол помещения нужно использовать функционально, а не оставлять пустым. Туда может отлично встать угловой пуфик, на который можно присесть, разуваясь;

всевозможные полочки и ящики под разную мелочь, вроде ключей и перчаток, тоже лучше сделать подвесными, а не рядить под это дело тумбу.

Вот, кажется, с обязательными предметами мебели для прихожей разобрались. Теперь можно подумать о том, как расширить скромное пространство визуально.

Расширяем границы

В наших многоквартирных домах прихожие лишены солнечного света, а сумрачное освещение сделает и без того маленькую переднюю крошечным ящиком. Значит, надо озаботится о хорошем свете. Пара бра решит эту проблему и добавит уют.

Зеркала являются истинными спасителями положения. Визуально они значительно увеличивают жилое пространство, добавляют воздуха и света. Сделать зеркальную стену, а еще лучше оформить дверь шкафа-купе зеркалом – замечательный способ добавить желанных метров. Опять же, вынимая из шкафа свое весеннее летнее пальто или шубку, будет возможность увидеть себя перед выходом из дома с ног до головы.

Множество мелких предметов, которыми заставлено и завешено помещение, вместо желанного уюта привнесут тесноту, это тоже стоит учитывать. Меньше предметов – больше пространства, руководствуйтесь этим правилом, облагораживая свою прихожую.

И, конечно, сделает свое дело цвет стен и самой мебели. Светлые тона вкупе с дополнительным освещением и большим зеркалом визуально расширят переднюю.

Соблюдая все эти несложные правила, вы добьетесь желанного пространства лица вашей квартиры – прихожей.