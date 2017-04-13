Общие принципы огуречной диеты. Разрешенные продукты и примерное меню на неделю.

Когда наступает пора овощей, хочется устроить с пользой для здоровья разгрузочные деньки, чтобы привести себя в форму. Одним из самых популярных методов похудения в этот период является огуречная диета. О некоторых ее секретах и результатах материал в нашей статье.

Общие принципы диеты на огурцах

На 95 процентов огурцы состоят из воды, оставшуюся часть занимает клетчатка. Съедая в день большое количество этого овоща, получается, что вы просто пьете воду. Чувство насыщения появляется, а лишние калории в организм не поступают. По такому же принципу работают некоторые средства для снижения веса. Например, есть хорошие отзывы про драже Dietonica для похудения. Вся поступающая пища перерабатывается на энергию.

Усталости или изнеможения при огуречной диете ваш организм не испытывает. Сок из овоща выводит из тканей излишки воды. Уходит отечность, а вместе с ней и запас жировой ткани. Огурцы обладают легким мочегонным действием и незначительно слабят. Всего несколько дней вам потребуется, чтобы заметить разницу.

Разрешенные на диете продукты

Огуречная – это не монодиета. Она допускает употребление других продуктов. Но тут ограничения посерьезнее, чем при дополнительном приеме средств для похудения. Например, употреблять состав драже Dietonica можно без ограничений рациона. В огуречной диете в питание дополнительно могут идти только:

Фрукты Другие овощи Легкие белковые продукты Оливковое масло

В третью группу продуктов входят белое мясо птиц, говядина, яйца, телятина, крольчатина и рыба. Все продукты разрешается только варить, готовить на пару или запекать. Если без круп вы обойтись не можете никак, то огуречная диета позволяет до 12:00 съесть не более 250 граммов разваренной цельнозерновой крупы или макарон твердых сортов. Допускается такая же порция вареного картофеля.

Главный компонентом диеты является конечно же сам огурец. В день можете съедать до 3 килограммов этого овоща. С кожицей или без нее – ваше решение. Вместо тепличных покупайте лучше молодые грунтовые овощи. Дополнительные продукты к огуречной диете разрешено есть только до 17:00. После этого времени только огурец.

Примерное меню диеты

Ваш рацион на день должен состоять минимум из 4-5 приемов пищи. Лучше есть чаще, но меньшими порциями. С учетом разрешенных к употреблению дополнительных продуктов меню вашего дня может быть достаточно разнообразным. Например, ваш прием пищи может выглядеть следующим образом:

1-2 огурца и кусочек ржаного хлеба (завтрак)

Овощной суп+ яблоко; овощной салат+50 граммов мяса; цельнозерновая каша+кусочек отварной рыбы+огурец (обеды)

Огурец; яблоко; апельсин; груша (полдники)

Овощной салат; овощной салат+20 граммов твердого нежирного сыра; огуречный салат (ужины)

Для удобства применения вы можете составить по вышеуказанному принципу себе меню сразу на неделю на каждый прием пищи. Не обязательно у вас их может быть только 4. Допускается 5-6, но при этом придерживайтесь массы продуктов в порциях. Огурцы можно есть на протяжении всего дня, их не обязательно включать в свое меню отдельно.

Полезные рекомендации

Продолжительность огуречной диеты составляет от 5 до 7 дней. Результаты похудения, соответственно, составляют 2-4 и 4-6 килограммов. Садиться на эту диету можно, только если у вас не имеется противопоказаний к ней. Такой не особо богатый рацион питания может вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому при их наличии проконсультируйтесь лучше с врачом.

Пить разрешается во время диеты зеленый чай и воду. В вашем рационе не должно быть сахара и соли. Салаты заправляются либо оливковым маслом, либо легкими соусами. Употреблять продукты лучше сразу после их приготовления. Хранение в холодильнике может уничтожить полезные компоненты, которые сохраняются в свежем виде или при щадящей термической обработке.