Обострение бронхиальной астмы в период беременности

Беременность всегда является испытанием для женского организма и хорошо, когда у будущей матери нет хронических заболеваний, которые могут обостриться в период беременности. Но что делать, если уже имеется диагноз бронхиальная астма; или с наступлением зачатия, астма появилась впервые? Это серьезное испытание для физического здоровья женщины, и для психологического равновесия. Страх возможных нарушений в развитии плода, страх невозможности родить самостоятельно, а только с хирургическим сопровождением, степень влияния препаратов на организмы мамы и ребенка в период грудного вскармливания – это лишь малая часть того, что волнует беременную женщину, столкнувшуюся с бронхиальной астмой.



Характер течения заболевания в период вынашивания ребенка

Организм каждого человека уникален и неповторим. Предсказать, как именно будет протекать бронхиальная астма при беременности довольно трудно. Это особенно непредсказуемо впервые наступившей беременности. Однако статистические данные говорят о том, что у трети женщин состояние значительно улучшается в период беременности, у другой трети напротив — наблюдается обострение заболевания, у многих состояние остается стабильным.

Кроме того, стоит отменить некоторые наблюдения, которые стоит знать женщинам с астмой или имеющих к ней предрасположенность, и планирующих беременность:

чаще всего стоит ожидать обострение заболевания в 3 и 4 триместрах; плод значительно вырос и оказывает существенную нагрузку на внутренние органы, это провоцирует симптомы астмы: удушье, нехватка воздуха и кашель;

если на ранних сроках наблюдается существенное улучшение состояния, то вероятнее всего ремиссия продлится до родов;

реакция организма на симптомы заболевания повторится с большой вероятностью от первой беременности к последующим.

Факторы, усугубляющие течение заболевания

В доказательной медицине нет официальных данных о том, как предотвратить обострение симптомов бронхиальной астмы в беременность. Точно так же, как и нет данных о причинах, ухудшающих состояние женщины в этот период. Можно лишь предположить, что после подтверждения интересного положения, будущая мама прекращает прием назначенных препаратов от астмы. Это существенно повышает риски развития осложнения заболевания и усиления основной симптоматики.



Назначения пульмонолога во время беременности

Каждая женщина, решившая планировать беременность, проходит ряд обследований и в случае обнаружения отклонений, проходит предварительное лечение. Но те, кто уже наблюдаются у пульмонолога с диагнозом бронхиальная астма и принимают прописанные препараты, должны посоветоваться с лечащим врачом относительно будущего состояния.

Если беременность наступила неожиданно, то не стоит самостоятельно принимать решение об отмене лекарственных средств. Пульмонолог назначит индивидуальную и подходящую терапию, которая позволит избежать негативных последствий.

Вообще, совместное наблюдение акушера-гинеколога и пульмонолога позволит женщине с астмой, без лишних проблем, выносить и родить здорового ребенка. Именно комплексный подход в лечении бронхиальной астмы обеспечивает успешный терапевтический эффект.

И будущая мама, и врачи в обязательном порядке должны учитывать несколько ключевых моментов:

Контроль состояния женщины и плода:

Функционирование легких будущей мамы. Это контролируется несколькими способами. Одним их них является спирометрия или исследование функций внешнего дыхания (ФВД). Этот метод позволяет точно понять причины затрудненного дыхания, ведь в период беременности даже абсолютно здоровые женщины испытывают дискомфорт в дыхании. Другой способ доступен для домашнего контроля – с помощью устройства пикфлоуметра. Показатели прибора довольно информативны, даже при общем хорошем самочувствии женщины, могут показывать начинающиеся ухудшения еще до их сильных и заметных проявлений. Это позволяет изменить терапевтический подход и избежать рецидива заболевания;

Внутриутробное развитие ребенка. Это контролируется на регулярных приемах акушера-гинеколога. Имея в анамнезе бронхиальную астму, не стоит пропускать назначаемые даты посещения врача. Сами женщины могут отслеживать состояние ребенка по его двигательной активности, если она слишком низкая или вовсе отсутствует, стоит немедленно обратиться к врачу. Такое состояние может говорить о кислородном голодании плода. УЗИ не менее эффективный способ контроля состояния ребенка и его сердечного ритма. Это исследование назначает наблюдающий гинеколог.

Осведомленность о болезни и ее симптомах. Это является не менее важным моментом, чем контроль. Точное знание о способах купирования симптомов в случае обострения помогут спокойно и без лишней паники прийти в норму. Контролирование факторов, обостряющих заболевание. Вот несколько несложных рекомендаций, соблюдение которых сведет к минимуму симптоматику бронхиальной астмы:

максимальное исключение аллергенов и прочих раздражителей, особенно тех, которые и ранее, до беременности, вызывали приступы астмы (пыль, табачный дым, шерсть животных, бытовая химия, парфюм и т.д.);

использование постельных принадлежностей с синтетическим наполнением и своевременная его замена во избежание контакта с клещами домашней пыли;

даже пассивное курение стоит полностью исключить, не говоря уже о собственном увлечении табаком;

если планирование происходит в высокий сезон заболеваний, то стоит поставить прививку от гриппа;

прием противоастматических лекарств обязателен во всех триместрах, разница будет лишь в дозах и наименованиях, которые скорректирует врач. Это самый важный момент, потому как риски для ребенка, связанные с обострением заболевания гораздо выше, чем от приема лекарственных средств. Даже незначительное кислородное голодание может негативно сказаться на развитии плода и привести к печальным последствиям. Наблюдающий лечащий врач-пульмонолог подберет максимально безопасное средство и дозировку, для благоприятного течения беременности даже с бронхиальной астмой.

Лечение бронхиальной астмы и особенности в период беременности

Для устранения симптомов астмы, в том числе и в беременность, используют две группы препаратов:

для купирования приступа. В случае удушья применяют бронхорасширяющий ингалятор (2 вдоха, интервал 10-12 мин) или небулайзер. Кроме того, показано теплое питье. Хорошо если приступ остановлен в течение 20 минут, в противном случае надо повторить прием бронхорасширяющего средства в течение часа, каждые 15-20 минут. Если не получается справиться самостоятельно – вызывать скорую помощь;

базисные препараты. Главными в этой группе являются т ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). В тех случаях, когда приступов нет, можно ограничиться применением бронхорасширяющих препаратов в виде ингаляторов. Например, сальбутамол. Но это может определить только врач, на основании контроля состояния.

Стоит заметить высокую эффективность современных препаратов для лечения и контроля бронхиальной астмы, в том числе и у беременных женщин. Риски осложнений сведены к минимуму, а болезнь не проявляет симптомы. Это обеспечивает нормальное внутриутробное развитие ребенка, и прекрасное самочувствие будущей матери, без лишних волнений.