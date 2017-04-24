Обои. Дорогие и эксклюзивные

Прежде, чем отправляться в магазин за дорогими и качественными обоями, Вам нужно изучить информацию, которая предоставляется ниже.

Необходимо начать с того, что каждый из видов по-своему особенный, потому выделять самые достойные обои не стоит.

Далее заострим внимание только на эксклюзивных обоях.

Касаемо ценовой категории, сюда стоит отнести тканевые и текстильные обои. При производстве таких материалов на флизелиновую или тканевую основу наносится специальный «текстильный» материал. Им могут быть нити из смешанных или натуральных волокон, лен, велюр, вискоза или шелк, ткань. Так добиваются получения эффекта сатина, бархата. Применяемые материалы выступают экологически чистыми, а те, что содержат волокна льна, отличаются бактерицидными качествами. Помимо того, такая технология может образовывать бесшовные покрытия на тканевой объемной основе. Они являют собою полоски обоев с 0,5-3 метров. Текстура этих полотен дает возможность получить эффект тканевой сплошной поверхности. Высокая шумоизоляция и теплоизоляция со светостойкостью придают данным обоям существенно преимущество над остальными видами.

Через впитывание запахов, непереносимость мест высокой влажности, использование тканевых обоев нежелательно на кухне или ванной. Если в доме у вас живут и животные, то они когтями испортят покрытие. Тканевые обои быстро пачкаются, следить за чистотой можно лишь благодаря пылесосу.

Достоинство таких обоев – простая оклейка, после высыхания они не будут «садиться».

Но именно эти обои наделяют помещение богатством и роскошью, наполняют его уютом, способствуют поднятию настроения.

Еще стоит выделить из эксклюзивных обоев шелкографию. Они дорогие, но цена компенсируется разнообразием и удивительной красотой. Помимо того, они влагоустойчивы, не пачкаются.

Также отличным вариантом станут оригинальные фотообои с эффектом 3d, которые можно купить готовые либо заказать свой вариант.

Обои из пробки создаются из коры простого пробкового дуба методом прессования при повышенной температуре. Такие обои безопасны и отличаются антибактериальным действием.

Отменная альтернатива панелям из дерева – это обои из деревянного шпона, который прикрепляется на бумажную основу.

Обои из металла наносятся на бумагу с рисунком или тиснением. Применяется для оклеивания специальный клей.

Фотообои – это «большая фотография», что создается на полотне бумажной основы. Они поражают разнообразием.