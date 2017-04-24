v>
Главная » Популярное » Обои. Дорогие и эксклюзивные

Обои. Дорогие и эксклюзивные

24 Апрель 2017
Категория: Популярное

Прежде, чем отправляться в магазин за дорогими и качественными обоями, Вам нужно изучить информацию, которая предоставляется ниже.

Необходимо начать с того, что каждый из видов по-своему особенный, потому выделять самые достойные обои не стоит.

Далее заострим внимание только на эксклюзивных обоях.

Касаемо ценовой категории, сюда стоит отнести тканевые и текстильные обои. При производстве таких материалов на флизелиновую или тканевую основу наносится специальный «текстильный» материал. Им могут быть нити из смешанных или натуральных волокон, лен, велюр, вискоза или шелк, ткань. Так добиваются получения эффекта сатина, бархата. Применяемые материалы выступают экологически чистыми, а те, что содержат волокна льна, отличаются бактерицидными качествами. Помимо того, такая технология может образовывать бесшовные покрытия на тканевой объемной основе. Они являют собою полоски обоев с 0,5-3 метров. Текстура этих полотен дает возможность получить эффект тканевой сплошной поверхности. Высокая шумоизоляция и теплоизоляция со светостойкостью придают данным обоям существенно преимущество над остальными видами.

Через впитывание запахов, непереносимость мест высокой влажности, использование тканевых обоев нежелательно на кухне или ванной. Если в доме у вас живут и животные, то они когтями испортят покрытие. Тканевые обои быстро пачкаются, следить за чистотой можно лишь благодаря пылесосу.

Достоинство таких обоев – простая оклейка, после высыхания они не будут «садиться».

Но именно эти обои наделяют помещение богатством и роскошью, наполняют его уютом, способствуют поднятию настроения.

Еще стоит выделить из эксклюзивных обоев шелкографию. Они дорогие, но цена компенсируется разнообразием и удивительной красотой. Помимо того, они влагоустойчивы, не пачкаются.

Также отличным вариантом станут оригинальные фотообои с эффектом 3d, которые можно купить готовые либо заказать свой вариант.

Обои из пробки создаются из коры простого пробкового дуба методом прессования при повышенной температуре. Такие обои безопасны и отличаются антибактериальным действием.

Отменная альтернатива панелям из дерева – это обои из деревянного шпона, который прикрепляется на бумажную основу.

Обои из металла наносятся на бумагу с рисунком или тиснением. Применяется для оклеивания специальный клей.

Фотообои – это «большая фотография», что создается на полотне бумажной основы. Они поражают разнообразием.


Хотите оставить комментарий к статье Обои. Дорогие и эксклюзивные?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Почему чистка ковров дома не выгодна
  • Обои. Дорогие и эксклюзивные
  • Выбираем детскую зимнюю обувь
  • Как выбрать торт на день рождения
  • Белое летнее платье для полных

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Не грусти! made in italy – 47 Наша подготовка к свадьбе – свадебное платье Наклеивание обоев: советы от профессионалов Проблема секущихся волос – продолжаем тему Летний интерьер – делаем дом светлым Волосы на заколках Перемены к лучшему Идеальная жена – как ею стать?



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!