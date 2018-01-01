Обновляем свой гардероб

Какое бы время года не наступало, женщине всегда хочется приобрести новые вещи. Весной тем более хочется чего свежего по-весеннему яркого и воздушного.

Главное при выборе обновок – цвет. Поэтому старайтесь выбирать насыщенные весенние оттенки, синий, голубой, зеленый, розовый, желтый. Классические цвета они всегда присутствуют на показах мод независимо от того для какого времени года готовили коллекцию.

Цвет, который без исключения подходит всем это синий. Он смотрится и на вечерних нарядах и классических костюмах. Синий способен освежить, придать строгость и торжественность. Прекрасно сочетается с золотым, черным, коричневым, зеленым цветами.

Тепло, солнышко, радость с этими словами у нас ассоциируется желтый цвет. К сожалению, чисто желтый цвет он подходит не все девушкам. Поэтому стоит обратить внимание на другие оттенки желтого, их достаточно много, можно будет подобрать что-то себе по вкусу.

Красивые наряды, украшенные цветочными рисунками. Актуальным в этом сезоне будет сине-желтые рисунки. Не менее красиво будут смотреться мелкие россыпи цветов, нежные соцветия и большие яркие цветы. Если Вы не можете найти подходящий наряд, то можно обратиться в ателье по пошиву одежды, которое находится тут.

Как бы ни хвалили кружева, цветы, а джинсовые вещи будут популярными, потому что прочные, удобные и красивые. Этим сезоном будут актуальны костюмы из денима, где верх и низ одного цвета, желательного голубого. В моде вещи украшенные вышивкой стразами, заклепками, а вот дыры и сильные потертости ушли на второй план.

Не все клетчатые ткани в моде, а именно виши. Казалось бы, ничего примечательного нет в этом клетчатом рисунке, но дизайнерам удалось создать наряды не только для повседневной носки, но и для торжественных случаев и деловых встреч. Что-то есть торжественное и строгое в этой клетке.

По-прежнему актуален армейский стиль. Девушки, которые увлекались модой милитари стали взрослыми, у них появились другие интересы. На смену пришло новое поколение молодых и амбициозных модниц, поэтому армейская одежда продолжает свое шествие по планете. Если не служить, то хоть носить вещи цвета хаки с накладными карманами, крупными пуговицами и широкими ремнями. Не стоит одеваться с ног до головы в одежды защитного цвета, все-таки это разработано для военных и девушка будет выглядеть слишком строго даже жестко. Достаточно одного предмета в костюме.

Весна и лето просто созданы для того чтобы одежда была легкой. У молодежи есть две крайности они, то закрывают все тело одеждой, то оголяют самые красивые места, например плечи. Не только мини-юбки и ультракороткие шорты притягивают взгляды противоположного пола, но и плечи.

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам не только замшевую обувь и сумки, но и одежду. Причем это не только пальто и куртки, но юбки и платья. Смотрятся такие наряды шикарно, вот только у этого материала есть один минус, но большой. Замша очень капризна в уходе. Вещи из этого материала надо носить очень аккуратно. Пятна сложно вывести точно так же как и убрать потертости.

Бахрома может быть на всем. На юбках, куртках, сумках сапожках. Легкое покачивание бахромы завораживает. Такая отделка подойдет практически для любого случая кроме строго и делового стиля.

Умение одеваться красиво это искусство. Хотя есть вещи, которые всегда и на всех смотрятся хорошо. Универсальное платье-рубашка подходит и молодым и взрослым женщинам, причем с любой комплекцией. Такое платье можно носить и с юбками, и брюками. Меняя обувь и аксессуары можно создать как повседневный стиль, так и вечерний.

В этом сезоне модной быть легко, достаточно приобрести пару свежих нарядов к тем, что уже есть.