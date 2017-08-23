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Обновляем обувной гардероб

23 Август 2017
Категория: Популярное

Вот и настала долгожданная весна. Стало заметно больше солнца и меньше снега. Не за горами наступление тепла, а потому самое время проинспектировать гардероб. Вам наверняка уже не терпится поскорей скинуть зимние ботинки, большие куртки и теплые шапки. Скоро, очень скоро. А пока же проверим имеющуюся в наличии весеннюю и летнюю одежду и обувь. Наверняка часть гардероба придется обновить. Пишем себе напоминание на холодильнике: «купить красивые летние туфли» в интернет магазине Obuvka, и думаем, как это сделать проще всего.

Да, конечно, чего уж проще сходить в магазин одежды или обуви, и купить.

Ну, а если вы не располагаете достаточными средствами или свободным временем? Или попросту не любите ходить по магазинам? Всё очень просто, — давайте обратимся к предложениям интернет-магазинов. Но если с одеждой все более-менее понятно, то как приобрести через интернет-магазин обувь, и не прогадать при этом ни с размером, ни с моделью?

Для начала определимся с размером. Это один из самых важных вопросов в деле приобретения обуви, а также главный источник сомнений для желающих сделать покупку через интернет.

Для того, чтобы определиться с размером ноги, нужно поставить ногу на лист бумаги, отметить две линии — линию пятки и большого пальца, и измерить расстояние между ними. Цифру следует округлить в большую сторону. Далее уже можно смело купить меховые угги по ссылке: http://obuvka.net.ua/i/cPath/7_415.

Кроме того, существуют специальные таблицы размеров обуви, в которых очень подробно расписаны существующие размеры обуви с пересчетом размеров под различные стандарты.

Еще один вариант, наиболее точный, но и трудоемкий. Определившись с моделью желаемой обуви, посетите обычный магазин, торгующий продукцией этой фирмы, и примерьте выбранную модель. Теперь вы точно знаете, что нужно заказывать!

Очень хорошим, и правильным вариантом будет связаться с менеджером интернет-магазина, и проконсультироваться с ним по поводу размера. О стандартах той или иной фирмы-производителя, о том, идет ли обувь «размер-в-размер». Обычно серьезные магазины, заботящиеся о своих клиентах, с удовольствием предоставляют полную информацию по поводу представленной продукции.

Найти подходящий интернет-магазин тоже совершенно не сложно. Набираем в поисковике запрос, например переписываем нашу заметку с холодильника: купить красивые летние туфли, и получаем богатый выбор разнообразных предложений.

Очень хорошо будет не только изучить ассортимент и условия доставки магазина, но и почитать отзывы о предлагаемой продукции и работе магазина. Тут тоже все очень просто. Вводим в поисковик запрос о понравившемся продавце, и изучаем полученную информацию.

Почему же не приобрести приглянувшуюся обувь в обычном магазине? — спросите вы. И зачем вообще нужен интернет-шоппинг? На то есть несколько причин.

Во-первых, покупки через интернет-магазин обычно обходятся гораздо дешевле. А если учесть, что интернет-продавцы постоянно проводят акции, распродажи, предоставляют скидки и делают специальные предложения своим клиентам, то такие покупки становятся все более привлекательными.

Во-вторых, предлагаемый ассортимент как правило гораздо шире, чем в обычном магазине. К тому же, если нет в наличии необходимого размера или модели, можно всегда попросить магазин привезти необходимое на заказ.

В-третьих, интернет-покупка — это просто очень удобно. Вы можете спокойно, без спешки и суеты выяснить всю интересующую вас информацию, и совершить покупку, не выходя из дома.

Что еще нужно учитывать, совершая покупку в интернете?

Обязательно изучите условия оплаты и доставки продавца, и выберите магазин с комфортными для вас условиями. Очень важны условия возврата или обмена товара. Сохраняйте все документы и квитанции, подтверждающие факт покупки, чтобы иметь возможность вернуть или обменять товар.

Не заказывайте сразу много товаров в одном магазине. Сделайте сначала небольшой пробный заказ, и проверьте, все ли вас устраивает в работе магазина.


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