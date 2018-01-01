Обертывание как SPA процедура

Базовая процедура любых современных SPA-программ – это обёртывание. Эта процедура очень эффективна, она глубоко воздействует на ткани, улучшает клеточные процессы, а также эффективно восстанавливает функции кожи, выводит шлаки и очень полезна в снятии стрессов.

Во время проведения спа обертывания, на ваше тело наносят выбранный вами состав, укутывают вас влажной простынёй и ещё сверху очень плотно накрывают специальным термоодеялом. Продолжительность SPA обёртываний от 20минут до 1,5часа. Отличным местом провести хорошо время, отдохнуть и расслабиться является спа Мария в Анапе.

SPA обёртывания бывают тёплые и холодные. Ещё их называют термообёртывания и криообёртывания. Термообёртывания применяются, когда необходимо вывести из кожи токсины и продукты распада. Эти обёртывания помогут усилить процесс обмена веществ, и избавят вас от лишнего веса. Кожа после таких процедур станет плотной и упругой, исчезнут признаки целлюлита и лишние сантиметры на талии.

Криообёртывания сузят и возвратят тонус кровеносным сосудам, вызовут отток лимфы из тканей и лишней жидкости из организма. Благодаря таким свойствам, холодное обёртывание поможет снять оттёки, снимет усталость и возвратит тонус всему организму.

Если делать обёртывания с ароматической грязью, то боль в суставах пройдёт и снимется напряжённость в мышцах, повысится настроение и улучшится самочувствие. Эти лечебные грязи обогатят кожу витаминами и минералами, придадут коже молодости. Такие обёртывания необходимо делать после SPA сауны. После таких обёртываний нужно обязательно увлажнить кожу натуральными лосьонами. С лечебной грязью. SPA обертывания снимут усталость и хронические боли, помогут справиться с мигренью и сделают кожу эластичной. Полезны обёртывания и при растяжках кожи.

С морскими водорослями SPA обертывания смягчат и успокоят кожу. Такие обёртывания полезны, если у вас воспалённая кожа, а на теле прыщи и угри. Кожа избавится от токсинов, а организм от накопившихся шлаков. После этой процедуры откроются поры, и кожа начнёт свободно дышать, а из водорослей она впитает все необходимые вещества.

Обёртывание мёдом очень эффективная и мощная процедура, которая способна решить несколько задач одновременно. Мёд снимет раздражения и воспаления, обеззаразит кожу и насытит её микроэлементами, снимет отеки и улучшит кровообращение.

Шоколадные обёртывания самые приятные процедуры SPA-ухода. Они избавят вас от веснушек и угрей, возвратят и придадут коже здоровый цвет и свежесть. Кофеин и эндорфины помогут снять стресс и усталость.

Тёплые обёртывания с различны видами глины насытят кожу минералами, выведут шлаки и снимут воспаления.