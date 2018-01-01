О сюрпризах и поздравлениях

Есть много способов как подарить один и тот же подарок, и как сказать практически одни и те же слова… Но среди этого количества можно и нужно выбрать именно те, которые еще не использовались, ну или те, данный человек, которого ты так хочешь удивить, никак не ожидает от тебя. Именно в этом и заключается оригинальность — не придумать что то эдакое, трудно выполнимое, а сделать именно то, что от тебя не ждут, да еще и от всей души))) Хотя трудновыполнимое тоже как вариант, не исключаем ничего!

Поздравление или просто сюрприз без повода могут быть абсолютно разными (кстати это уже неожиданно для многих, что тебе без повода хотят сделать приятное). Это может быть романтический сюрприз (ужин на крыше дома например — еще и экстрим), юмористический подарок, шутливые стихи в честь праздника (написанные коллективно на рулоне обоев), строгими и со вкусом (дорогой ресторан-для тех, кто там никогда не был, поверь будет значим) и т. д. можно до бесконечности! На что хватит фантазии, средств, задора и…смелости! Да, ты не ослышался — смелости! Многие люди ограничиваются стандартным «джентльменским набором» (пример — бритвенный набор — пена, гель, одеколон мужу на 23е февраля). А все почему? Во-первых, им реально лень что-то придумывать, вон у соседа/соседки всегда такие подарки и ниче, живет, «как все». Если ты хочешь сделать обычный подарок, о котором сразу забудут, потому что тебе лень — тогда за идеей обратись к этому самому соседу) Перечислит по списку все наборы-выберешь по карману. Во-вторых, люди просто боятся того, что подарок может вызвать какие то чувства — не понравится подарок — как то неловко, или если все же понравится- снова неловко почему-то. Но вопрос сейчас не о подарках, и даже не о твоей финансовой состоятельности.

Если ты подаришь этот самый простой и ожидаемый подарок, ты можешь его подарить так, что человек будет реально удивлен))) Можно упаковать оригинально, или просто сказать такие слова, что остаться равнодушным невозможно!

Ну а если во время праздника у Вас вдруг захлопнулась дверь, то можно вызвать профессионалов, которые находятся по ссылке: https://zamok-profi.kiev.ua/vskritie-sejfov.html. Ребята работают уже давно у могут вскрыть практически любой замок — советую!

Главное правило — Дари настроение! Дари позитив! Дари частичку своего тепла. Таким отношением к сюрпризам ты покажешь, что ты потратил время, силы, фантазию не зря, что этот человек действительно для тебя что-то значит! Это и для тебя будет классным сюрпризом-то как человек отреагирует.

Твори, креативничай, не бойся! Конкретные идеи смотри в рубриках. До встречи!