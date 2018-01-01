Нужно ли делать УЗИ, во время беременности?

Каталог узи аппаратов

На сегодняшний день, каждая беременная женщина находится под пристальным контролем врачей. Состояние будущей матери и плода прослеживается в динамике, что позволяет вовремя диагностировать отклонения от нормы.

Помимо анализов, доктора настаивают на ультразвуковом исследовании, которое позволяет выявить пороки развития плода и предотвратить некоторые заболевания. Если беременность проходит в обычном ритме, мамочка должна посетить 3 УЗИ, но при выявлении осложнений может понадобиться больше исследований. На сегодняшний день огромный выбор узи аппаратов можно посмотреть в каталоге RH на сайте rh.ua.

Вопрос безопасности

Мнение о вреде ультразвукового исследования, достаточно широко распространилось в массы. Причиной этому послужили рассуждения о том, что плод пытается спрятаться и проявляет беспокойство, во время осмотра.

Исследования же, наоборот, доказывают, что УЗИ не способно причинить вред ни ребенку, ни его матери. Напротив, такой осмотр направлен на выявление потенциальных рисков.

Несмотря на аргументы специалистов, общественность разделилась на два фронта. Одна половина становится на сторону врачей и доказывает необходимость проведения ультразвуковых осмотров, другая яростно вещает о их вреде и опасности.

Аргументы, приводящиеся против ультразвукового исследования

Будущие мамочки, которые отказываются от проведения ультразвукового осмотра, руководствуются такими доводами, как:

— облучение от УЗИ аппарата. Это мнение ошибочно. Современные ультразвуковые аппараты не могут никого облучить. Безопасность будущей матери и плода ставится превыше всего и строго контролируется.

— беспомощность. Многие беременные женщины утверждают, что ничего не сделают при выявлении порока, а значит и знать о них не хотят.

Такое мышление может поставить под угрозу жизнь матери и плода. Ведь благодаря появлению УЗИ аппарата специалисты могут знать заранее, какая помощь понадобится женщине при родах, а новорожденному в послеродовой период.

— обвитие и неправильное положение плода может возникнуть и после УЗИ.

— прабабушки рожали здоровых и без УЗИ.

К сожалению, смертность новорожденных и рожениц, в прошлом столетии, была очень велика. Многие дети погибали от врожденных патологий в первый год жизни. Об этом не говорили только по причине того, что о существовании таких патологий никто не знал.

Аргументы, приводящиеся за ультразвуковое исследование

Парируют протестующим беременным врачи



— патологии развития плаценты, пуповины, матки и плода определяются при помощи УЗИ. При этом, большая часть выявленных патологий требует оперативного вмешательства сразу после окончания процесса родов.

— ультразвуковое исследование способно оказать содействие врачу в, безошибочном, выборе способа родоразрешения. Что, в свою очередь, предотвращает возникновение угрозы для жизни матери и ребенка.

— самочувствие беременной женщины, зачастую, не связано с состоянием плода. Только ультразвуковое исследование, в комплексе с рядом анализов, способно опровергнуть патологию.

Ответственность за принятые решения ложиться только на будущую маму. И от ее благоразумности, порой, может зависеть жизнь ее и ребенка.