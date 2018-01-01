Новые тенденции рынка элитной недвижимости Москвы

На рынке новостроек Москвы примерно 30% элитного жилья представлено квартирами размером менее 65 кв. м. Минимальная площадь престижной студии всего 27 кв.м. Самая дорогая аренда квартиры в ЮАО в Донском такой площади обойдется в 180 тысяч рублей. Большинство клиентов предпочитают снять квартиру в ЮАО в жилых комплексах надёжных застройщиков высокой степени готовности. Ещё один фактор, который учитывают покупатели высокобюджетных новостроек — престижность района, в котором она расположена. Подобрать вариант и выгодно снять студию в москве без посредников можно по указанной ссылке.

Застройщики, занимающиеся объектами элитной недвижимости, последние полтора года в поисках разумного компромисса между уменьшением площадей престижных квартир, идя навстречу пожеланиям покупателей периода экономического спада, и сохранением достоинств элитных квартир, одним из которых всегда были большие площади. В новых проектах стали экономить на помещениях, предназначавшихся для общения соседей по дому или приёму визитёров: курительная, библиотека и т. п. Проектировщики и застройщики теперь стараются выбрать площадку как можно ближе к существующим объектам инфраструктуры, руководствуясь правилом, что цена объекта, в первую очередь, зависит от его нахождения.

Примерно треть арендаторов и покупателей обратили пристальное внимание на Хамовники. Отличительной чертой покупателя престижного жилья периода кризиса стала бережливость. Клиенты стали рациональнее. Они охотнее покупают квартиры небольшой площади с ремонтом, выполненным застройщиком. Такие сделки происходят в пятой части всех продаж новостроек. Тут же часто рассматривают возможность снять трехкомнатную квартиру надолго. А можно еще выгодно снять комнату в москве без посредников. Сделать это можно на сайте Локалс по указанной ссылке.

Специалисты элитного агентства недвижимости проанализировали структуру и активность спроса на престижные объекты в первые 6 месяцев 2017 года. В секторе новостроек количество покупателей осталось на уровне такого же периода 2014 года и 2015 года, а вот число новых жилых комплексов сократилось почти на 20%. Сегмент вторичного жилья пострадал больше. Число сделок сократилось почти на половину. А загородная недвижимость продаётся меньше на 35%.