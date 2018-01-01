Новые фитнес клубы – не только для взрослых, но и для детей

Когда-то фитнес был чем-то непонятным и новым, но сейчас он пользуется большой популярностью в нашей стране.В Россию фитнес пришел из Америки а само слово “fitness” в переводе с английского означает “соответствие; быть в хорошей форме”. Стоит заметить, что любой новый фитнес клуб заслуживает отдельного внимания. Именно здесь в первую очередь изучаются на практике новейшие физкультурные методики и упражнения, а также появляется самое новое оборудование для занятий фитнесом.

Фитнес клуб укрепляет здоровье

Конечно, главной причиной посещения фитнес-клуба является желание улучшить внешний вид и укрепить здоровье. И если вы решились посетить фитнес клуб, то это очень смелый и достойный уважения шаг в желании заботиться о своем теле.На первый взгляд ничего сложного и ничего нового в фитнесе нет. Все те упражнения, которые встречаются здесь, известны давно. Но именно в фитнесе специально сочетаются разные упражнения, которые сегодня включает в себя аэробику, некоторые методы калланетики, силовые упражнения на тренажерах, плавание (в последнее время очень популярна аква-аэробика), танцы. За счет того, что нагрузка производится на все группы мышц, занятия фитнесом становятся наиболее эффективными. А для тех, у кого слабое здоровье и для пожилых людей разрабатывается специальная программа.

Есть мнение, что фитнес, все-таки а травматичный спорт, поэтому к тренировкам нужно подходить осторожно и с комплексом, подобранным только для вас.Для начинающих свой путь в фитнесе хотелось бы дать несколько советов: будьте реалистами, приготовьтесь к тому, что на достижение цели уйдет какое-то время, не ждите результатов “здесь и сейчас”. Для похудения и развития мышечной массы не нужно заниматься каждый день, достаточно занятий 2-3 раза в неделю по 45 минут. Больше двигайтесь помимо тренировок – ходите пешком, займитесь корректировкой питания, и тогда результат не заставит себя ждать.

Фитнес клуб для беременных

Особой категорией посетителей, все чаще встречающихся в клубах, являются беременные женщины. Фитнес для беременных положительно влияет не только на состояние будущей мамочки, но и на ребенка, так как физические упражнения улучшают обменные процессы, снимают напряжение и насыщают организм кислородом. Во время занятия фитнесом вырабатывается и накапливается гормон эндорфин, позднее, при родах, он будет действовать как обезболивающее. Врачи предупреждают о том, что у мамы, которая занималась спортом, процесс родов проходит легче за счет тренированных мышц. И после беременности восстановление организма не затянется на месяцы, а пройдет быстро и незаметно.

Фитнес клуб для детей

Для детей также открываются новые фитнес клубы, найти которые можно по ссылке: fitunion.ru. Устанавливаются детские тренажеры, а для самых маленьких (в некоторых клубах от двух лет) разрабатываются специальные программы для правильного физического и психологического развития. В этих клубах детей обучают правильной речи, тренируют память, проводят уроки различных танцев, кто-то занимается детской йогой, кто-то боевыми искусствами или аэробикой для детей. Для родителей очень важно, чтобы ребенок был здоров, и приучать его к спорту нужно с детства. Но, прежде чем отдать свое дитя в какой-либо детский фитнес клуб, не забудьте сначала собрать все отзывы об этом клубе, чтобы быть полностью уверенным в тех тренерах, с которыми Вы оставите своего ребенка. Наберитесь решимости сделать первый шаг к осуществлению своей мечты – купите фитнес абонемент.