Новостройки на Борщаговке в Киеве: значимые преимущества для каждого покупателя

Проживанию в современных жилых комплексах отдаёт предпочтение всё больше людей. Если вы находитесь в Киеве, то обратите внимание на новостройки на борщаговке Киеве. Чем они привлекательны для потенциальных покупателей?

«София» — отличная возможность проживания недалеко от столицы

Вторичное жильё утрачивает свою актуальность, причём стремительными темпами. Неграмотная планировка, перебои в водо- и теплоснабжении, изношенность коммуникаций, не облагороженная территория и многие другие подобные моменты отталкивают большинство покупателей. «София» от застройщика Мартынова — новое жильё, которое легко удовлетворяет потребности даже самых взыскательных покупателей. С такой недвижимостью все указанные проблемы не возникнут. К тому же, приобретая такое жильё, вы избавляете себя от загазованного воздуха и транспортных заторов. На улицах данного жилого комплекса всегда спокойно и чисто. Территория находится под надёжной охраной.

Застройщик предлагает квартиры различной площади. Вам будет несложно выбрать наиболее подходящее жильё с учётом личных потребностей и предпочтений. Так, можно купить однокомнатную квартиру площадью 38-56 кв. м, двухкомнатную — 57-99 кв. м, трёхкомнатную — 78-104 кв. м или двухуровневую квартиру — 80-198 кв. м. Очень удобно то, что квартиру можно приобрести и с черновой, и с чистовой отделкой.

Квартиру в жилом комплексе «София» может себе позволить покупатель с любыми финансовыми возможностями. Всё благодаря приятным ценам, которые получаются потому, что застройщик сотрудничает с покупателями напрямую. При необходимости можно на два года под семь процентов оформить рассрочку. А в случае приобретения квартиры за полную цену вас ожидают приятные скидки.

Чем ещё привлекателен данный жилой комплекс

Ещё купить квартиру в софиевской борщаговке стоит по ряду причин.

В квартирах выполнена качественная черновая или чистовая отделка.

Балконы и лоджии имеют панорамное остекление, что обеспечивает хорошее естественное освещение.

В каждой квартире предусмотрены приборы, которые позволяют вести учёт электроэнергии, газа и воды.

Имеется персональная отопительная система, которая работает без сбоев.

Предусмотрены хорошие площадки для занятий спортом и для игры, тротуары аккуратные, созданы зелёные зоны.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Сегодня новостройки возводятся с молниеносной скоростью. Если вы желаете быть уверены в высоком качестве будущего жилья, выбирайте новостройки на Борщаговке от Мартынова. Такой недвижимостью вы непременно останетесь довольны!