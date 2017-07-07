v>
Главная » Популярное » Новости курортов

Новости курортов

7 Июль 2017
Категория: Популярное

Совсем немного времени осталось до летнего сезона. На курортах Болгарии подготовка к сезону набрала максимальные обороты. Ожидания тех, кто живет за счет туристов , самые оптимистические -в этом году планируется 20% увеличение турпотока.

Ниже представлен блок новостей с разных курортов болгарского побережья.

Кстати, отличным вариантом может стать недорогой отдых в трускавце. Там можно подправить свое здоровье, как следует отдохнуть и завести новых знакомых. По указанной ссылке можно выбрать и забронировать понравившийся отель, узнать всю актуальную информацию об этом курорте.

Солнечный Берег

На Солнечном Берегу вовсю идут приготовления курорта . Первых туристов некоторые отели здесь примут уже через неделю — на пасхальные праздники. Это будут организованные группы из Сербии, Македонии и Румынии. Ну а с первых чисел мая курорт начнет наполняться иностранцами.

Солнечный Берег может единовременно принять 115 тыс. туристов (80 тыс. — отели и 35 тыс. апартаменты).

По старой традиции, перед началом сезона начинаются споры между владельцами отелей восточной части курорта и общиной — хотельерам не нравится установление «синей зоны» , ограничивающей проезд автотранспорта в этой части Солнечного Берега.

Кроме этого, ожидается серьезное противостояние, при ожидаемых внесениях в закон о благоустройстве побережья, так как из 1600 временных объектов расположенных на набережной и пляже курорта, не все имеют разрешение на работу.

Руководство курорта просит общину Несебр, чтобы в этом году улицы и набережную курорта ночью чистили и мыли уборочные машины.

Закупаются новые контейнеры для мусора, которые заменят мусорки на набережной.

Количество дополнительно командированных для поддержания порядка полицейских на курорте составит в июне и июле по 45 человек, в августе −110.

Как и в прошлом сезоне, будет создан специальный отдел по расследованию краж.

Ожидаемый прирост российских туристов 5−7%. Прирост болгарских туристов ожидается в этом сезоне до 10%. Очевидно, дает свой результат антиреклама Солнечного Берега в болгарских СМИ , которые представляют курорт как шумное место дешевого отдыха развращенной молодежи любящей недорогой алкоголь. Благодаря такой антирекламе с каждым годом все больше самих болгар хотят отдыхать именно на Солнечном Берегу.

Созополь

На пляже кемпинга «Градина», что находится недалеко от Созополя, 29−30 июня состоится второй фестиваль хаус и фанк музыки — Sozopol Fest. Выступят группы из США, ЮАР и Болгарии. Стоимость билета на один день фестиваля — 40 лев, на два дня — 75 лев.

В самом Созополе, при раскопках, на прошлой неделе были найдены золотой перстень и золотой лист от венка, который обычно носили правители тех времен. Находки датируются III-IV вв. до н.э. Именно в те времена Созополь носил имя Аполлония, и был независимым государством .

Ожидается, что эти находки скоро станут доступны для обозрения посетителей в местном историческом музее.

Албена.

В Албене 13 апреля откроются первые шесть отелей. На пасхальные праздники здесь ждут 2500 туристов. Из них 2000 — это румыны, а остальные — это болгарские семейства и пенсионеры из Германии.

Северное побережье Болгарии и в этом году будет популярно среди румын. По сообщению румынских СМИ местные курорты по прежнему не в состоянии конкурировать с болгарскими. Так ,отдых в пятизвездочном отеле в главном курорте Румынии — Мамайе, обойдется в 80 евро в сутки, а в Албене в 99 евро, но за трое суток.

Приморско

В Приморско жители города (в основном владельцы отелей), официально обратились в общину , c просьбой избавить улицы этого курортного города от стай бездомных собак, которых в последнее время появилось значительное количество. Они облаивают прохожих и копаются в мусорках, переворачивая их и превращая в мини-свалки.

У владельцев отелей есть серьезные опасения, что такие опции не обрадуют туристов.

Кранево

В Кранево почти ликвидировали последствия февральского шторма, во время которого пострадал пляж и прибрежные постройки.

Мэр города Румен Николов сообщил, что море уже намыло на пляж тот песок, который был смыт в феврале. В этом сезоне туристов будет встречать отремонтированная главная улица . Мэр обещает, что по ней больше не будет течь канализация, приводя в изумление туристов, как это было в некоторые прошлые сезоны.

Ожидается, что в этом сезоне Кранево посетит 18−20 тыс. туристов.


Хотите оставить комментарий к статье Новости курортов?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Рецепт капкейков с кремом и съедобные стразы
  • Новости курортов
  • Чем модно пахнуть в этом сезоне?
  • Как провести отпуск
  • Домохозяйка – это тоже профессия

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Австрийские шторы – писк моды Как выбрать серьги с бриллиантами? Золотое Кольцо – 13 Инфракрасный обогреватель в нашем доме Достопримечательности Пхукета – 1 Немного о выборе женского спортивного костюма Тайны детской дружбы Абрикосовая диета – интересная информация Система дробного питания



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!