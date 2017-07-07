Новости курортов

Совсем немного времени осталось до летнего сезона. На курортах Болгарии подготовка к сезону набрала максимальные обороты. Ожидания тех, кто живет за счет туристов , самые оптимистические -в этом году планируется 20% увеличение турпотока.

Ниже представлен блок новостей с разных курортов болгарского побережья.

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Солнечный Берег

На Солнечном Берегу вовсю идут приготовления курорта . Первых туристов некоторые отели здесь примут уже через неделю — на пасхальные праздники. Это будут организованные группы из Сербии, Македонии и Румынии. Ну а с первых чисел мая курорт начнет наполняться иностранцами.

Солнечный Берег может единовременно принять 115 тыс. туристов (80 тыс. — отели и 35 тыс. апартаменты).

По старой традиции, перед началом сезона начинаются споры между владельцами отелей восточной части курорта и общиной — хотельерам не нравится установление «синей зоны» , ограничивающей проезд автотранспорта в этой части Солнечного Берега.

Кроме этого, ожидается серьезное противостояние, при ожидаемых внесениях в закон о благоустройстве побережья, так как из 1600 временных объектов расположенных на набережной и пляже курорта, не все имеют разрешение на работу.

Руководство курорта просит общину Несебр, чтобы в этом году улицы и набережную курорта ночью чистили и мыли уборочные машины.

Закупаются новые контейнеры для мусора, которые заменят мусорки на набережной.

Количество дополнительно командированных для поддержания порядка полицейских на курорте составит в июне и июле по 45 человек, в августе −110.

Как и в прошлом сезоне, будет создан специальный отдел по расследованию краж.

Ожидаемый прирост российских туристов 5−7%. Прирост болгарских туристов ожидается в этом сезоне до 10%. Очевидно, дает свой результат антиреклама Солнечного Берега в болгарских СМИ , которые представляют курорт как шумное место дешевого отдыха развращенной молодежи любящей недорогой алкоголь. Благодаря такой антирекламе с каждым годом все больше самих болгар хотят отдыхать именно на Солнечном Берегу.

Созополь

На пляже кемпинга «Градина», что находится недалеко от Созополя, 29−30 июня состоится второй фестиваль хаус и фанк музыки — Sozopol Fest. Выступят группы из США, ЮАР и Болгарии. Стоимость билета на один день фестиваля — 40 лев, на два дня — 75 лев.

В самом Созополе, при раскопках, на прошлой неделе были найдены золотой перстень и золотой лист от венка, который обычно носили правители тех времен. Находки датируются III-IV вв. до н.э. Именно в те времена Созополь носил имя Аполлония, и был независимым государством .

Ожидается, что эти находки скоро станут доступны для обозрения посетителей в местном историческом музее.

Албена.

В Албене 13 апреля откроются первые шесть отелей. На пасхальные праздники здесь ждут 2500 туристов. Из них 2000 — это румыны, а остальные — это болгарские семейства и пенсионеры из Германии.

Северное побережье Болгарии и в этом году будет популярно среди румын. По сообщению румынских СМИ местные курорты по прежнему не в состоянии конкурировать с болгарскими. Так ,отдых в пятизвездочном отеле в главном курорте Румынии — Мамайе, обойдется в 80 евро в сутки, а в Албене в 99 евро, но за трое суток.

Приморско

В Приморско жители города (в основном владельцы отелей), официально обратились в общину , c просьбой избавить улицы этого курортного города от стай бездомных собак, которых в последнее время появилось значительное количество. Они облаивают прохожих и копаются в мусорках, переворачивая их и превращая в мини-свалки.

У владельцев отелей есть серьезные опасения, что такие опции не обрадуют туристов.

Кранево

В Кранево почти ликвидировали последствия февральского шторма, во время которого пострадал пляж и прибрежные постройки.

Мэр города Румен Николов сообщил, что море уже намыло на пляж тот песок, который был смыт в феврале. В этом сезоне туристов будет встречать отремонтированная главная улица . Мэр обещает, что по ней больше не будет течь канализация, приводя в изумление туристов, как это было в некоторые прошлые сезоны.

Ожидается, что в этом сезоне Кранево посетит 18−20 тыс. туристов.