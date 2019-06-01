Новорожденный в красивой «упаковке». Выбираем конверт

Выбор конверта

Необходимость в конверте для новорожденного малыша очевидна, так как он нужен:

• В качестве «упаковочного» комплекта, когда мама с малышом возвращается из роддома домой;

• Для ежедневных прогулок на свежем воздухе.

Разнообразие конвертов радует и одновременно затрудняет выбор. Красивый и нарядный, имеющий большое количество кружев, разных рюш, он хорошо смотрится только при выписке. Можно его хранить в надежде на следующего малыша. К сожалению, при стирке такие конверты изменяют свои качества и теряют красоту. Желательно приобрести качественный товар, в который малыша можно наряжать на прогулки ежедневно в любую погоду. Кстати, по ссылке https://mamsy.ru/filter/malysham_konverty_i_spalniki/konvert/ можно найти конверты для малышей в интернет-магазине «Мамси»

Влияние времени года рождения на выбор «упаковки» для малыша

Секрет выбора драгоценного конвертика зависит от времени года рождения вашего чада:

• Если рождение малыша произошло осенней порой, то приобретение мехового конверта на овчинке будет лучшим решением. Наличие капюшона не помешает. Покупка конверта-пледа с молнией даст возможность использовать его в любой из сезонов. Летом – в качестве удобного одеяльца. Овчинный мех хорош тем, что он способен отлично регулировать температуру. Ребенок будет всегда в тепле, не смотря на самый суровый холод. Почти все меховые конверты имеют в основе дубленую шкуру. Обладая антибактериальными свойствами, такие конверты защитят вашу кроху от многочисленных вирусов.

• Деткам, рожденным в период межсезонья, рекомендуются конверты из меха, но с тканевой основой или двойным синтепоном.

• Для «летних» малышей конверт выбирают только из натуральных материалов. Естественная вентиляция им необходима. Мягкая ткань предотвратит раздражение нежной кожи ребенка.

Конверт-трансформер

Некоторым нравится иметь конверт-трансформер. Многочисленные кнопки позволяют придавать ему различные виды и формы. Некоторые из них имеют прорези.

Это для того, чтобы можно было прикрепить конверты в автокреслах. Экономных родителей заинтересуют универсальный конверт. В них малыш может быть почти до двух лет, в то время как остальные рассчитаны на полгода.

Приобретение конверта для новорожденного должно осуществляться с учетом всех потребностей маленького человечка.