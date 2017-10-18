Новогодняя елка-конус своими руками

Новогодние елки являются символами этого веселого времени года. Используйте эту симпатичную елку, сделанную своими руками, чтобы украсить ваш праздничный стол!

Что вам понадобится:

Конус из пенополистирола

Войлок: зеленый и золотистый

Искусственные драгоценности разных цветов

3 тонкие красные блестящие гирлянды

1 тонкая белая блестящая жесткая гирлянда

1 тонкая красная блестящая жесткая гирлянда

Ножницы

Золотые блестки

Клей

Как это сделать:

Обложите конус пенополистирола зеленым войлоком. Сверните ткань, в нижней части конуса оставьте 1 см запаса на заворот ткани. Промажьте клеем конус и плотно прижимайте войлок, пока он ровно не приклеится по конусу. Сделайте надрезы в полоске запаса внизу конуса, каждые 2-4 см. Приклейте заворот к низу конуса.

Обвейте красной гирляндой конус, закрепив клеем концы.

Приклеивайте разноцветные драгоценности к елочке в качестве украшений.

Скрутите вместе красную и белую жесткие гирлянды. Разрежьте на куски 5-6 см длиной. Согните верхнюю часть каждого кусочка для формирования имитации шоколадных конфет в виде трости и приклеиваем конфеты за гирляндой на елочке.

Вырежьте звезды из золотистого войлока и приклейте к вершине елки. Наклейте золотые блестки к центру звезды.

Советы:

Конусы пенополистирол можно приобрести в магазине «сделай сам» или других ремесленных магазинах.

Подбирайте цвет гирлянды по вашему собственному вкусу, может быть вам подойдут светло-зеленые или белые. Отлично будет смотреться светодиодная гирлянда, которую можно приобрести на сайте edisons.com.ua.

Если у вас нет ненужных цветных драгоценностей, используйте цветные кнопки или бисер для украшения.