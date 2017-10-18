Новогодняя елка-конус своими руками

Новогодние елки являются символами этого веселого времени года. Используйте эту симпатичную елку, сделанную своими руками, чтобы украсить ваш праздничный стол!
Что вам понадобится:
Конус из пенополистирола
Войлок: зеленый и золотистый
Искусственные драгоценности разных цветов
3 тонкие красные блестящие гирлянды
1 тонкая белая блестящая жесткая гирлянда
1 тонкая красная блестящая жесткая гирлянда
Ножницы
Золотые блестки
Клей
Как это сделать:
Обложите конус пенополистирола зеленым войлоком. Сверните ткань, в нижней части конуса оставьте 1 см запаса на заворот ткани. Промажьте клеем конус и плотно прижимайте войлок, пока он ровно не приклеится по конусу. Сделайте надрезы в полоске запаса внизу конуса, каждые 2-4 см. Приклейте заворот к низу конуса.
Обвейте красной гирляндой конус, закрепив клеем концы.
Приклеивайте разноцветные драгоценности к елочке в качестве украшений.
Скрутите вместе красную и белую жесткие гирлянды. Разрежьте на куски 5-6 см длиной. Согните верхнюю часть каждого кусочка для формирования имитации шоколадных конфет в виде трости и приклеиваем конфеты за гирляндой на елочке.
Вырежьте звезды из золотистого войлока и приклейте к вершине елки. Наклейте золотые блестки к центру звезды.
Советы:
Конусы пенополистирол можно приобрести в магазине «сделай сам» или других ремесленных магазинах.
Подбирайте цвет гирлянды по вашему собственному вкусу, может быть вам подойдут светло-зеленые или белые. Отлично будет смотреться светодиодная гирлянда, которую можно приобрести на сайте edisons.com.ua.
Если у вас нет ненужных цветных драгоценностей, используйте цветные кнопки или бисер для украшения.