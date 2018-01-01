Новинки открытых купальников

Открытые купальники – тренд 2018 года

С приходом лета и времени отпусков для представительниц прекрасного пола чрезвычайно актуальным становится выбор купальника. В силу большого количества брендов, разнообразия фасонов и расцветок купальников этот выбор может быть очень непростым. Одним из известных брендов, который уже много лет остается законодателем моды, является колумбийская компания Ellipse, а еще новые коллекции Jolidon, Amarea и другие. В этом сезоне трендом являются открытые купальники, найти кототрые можно по указанной ссылке.

Оригинальная коллекция 2018 года подготовлена в соответствии с современными модными тенденциями. Для этой коллекции характерна чрезвычайно богатая цветовая гамма. Купальники этого сезона отличаются яркими расцветками, а также оригинальными принтами.

Основные отличия открытых купальников этого сезона:

– яркие расцветки

– минимализм

– обилие принтов

Не обошли дизайнеры своим вниманием и классические оттенки – в коллекции присутствуют белые и черные купальники, а также модели смешанных оттенков. Купальники, которые представили дизайнеры на суд публики, смогут позволить себе женщины разного возраста и разных форм. В коллекции присутствуют открытые, закрытые и полузакрытые купальники. Открытые купальники представлены бюстгальтерами, как с бретельками, так и без них, а также плавками различных моделей – шорты, бикини, юбочки.

Купальники закрытого типа тоже представлены в различных вариациях. Они прекрасно подойдут обладательницам пышных форм. Все купальники отличаются яркими расцветками – они помогут каждой женщине почувствовать себя легкой, веселой и уверенной в себе. Коллекцию этого сезона отличают оригинальные сочетания цветов: голубой и желтый, зеленый и розовый, все оттенки радуги, яркие и красочные рисунки – цветы всевозможных оттенков.

С помощью таких купальников можно выгодно подчеркнуть достоинства фигуры. Кроме того, немаловажной особенностью купальников 2018 года является то, что они не только красивы, но и удобны. Большинство моделей обладают своими оригинальными изюминками, что делает их еще более привлекательными.

По материалам сайта fashion4you.com.ua.