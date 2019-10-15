Норма иммуноглобулина

Иммуноглобулины – это специфические белки, которые организм вырабатывает в случае столкновения с чужеродными веществами, микроорганизмами. Они являются неотъемлемой частью иммунной системы и отвечают за ее правильную работу. Перед оперативным вмешательством или для выявления заболевания важно сдать анализ на иммуноглобулин, нормы и отклонения в количестве белка способны помочь в постановке диагноза.

Когда назначают анализ на иммуноглобулин?

Анализ на иммуноглобулин назначают часто. Используют два вида исследований: ИФА (иммуноферментный анализ) и РИА (радиоиммунный анализ). Каждый имеет свои значения.

Определить уровень иммуноглобулина в крови потребуется в следующих случаях:

Перед трансплантацией тканей и органов;

Перед назначением курса лечения онкологического заболевания;

Перед приемом препаратов иммунодепрессивного ряда;

Вирусная или бактериальная инфекция;

Эндокринные нарушения в работе щитовидной железы;

Болезни, снижающие иммунитет;

При наличии ВИЧ-инфекции;

Случаи с большой потерей крови;

Сбой в работе иммунной системы наследственного характера;

Любые раковые заболевания;

Плохо излечимые грибковые инфекции;

Неблагоприятная экология в месте проживания человека.

Нормы иммуноглобулинов

Результаты исследования оцениваются, исходя из значения каждого вида иммуноглобулина. Всего их четыре. Норма для каждого:

IgA — защищает от инфекций дыхательной и мочеполовой системы. Нормальное значение – 0,9-4,5 г/л;

IgE – блокирует аллергены и паразитарные инфекции. Норма – 30-240 мкг/л;

IgG – борется с токсинами, формирует вторичный иммунитет и защищает ребенка в утробе матери. Нормальный уровень – 7-17 г/л;

IgM – антитела, которые первыми вступают в борьбу с инфекцией, проникшей в организм. Нормальное значение – 0,5-3,5 г/л.

При расшифровке анализов важно учитывать возраст пациента. Показатели нормы у взрослых и детей отличаются. Также на результат исследования влияют препараты, которые принимал пациент, наличие хронических и наследственных заболеваний. Чтобы получить правдивую информацию, нужно соблюдать определенные правила перед сдачей крови на иммуноглобулин.

Во избежание ошибок расшифровку проводит специалист, ориентируясь на данные выбранного типа исследования. Отклонения от нормы сообщают о возможных патологиях и сбоях в работе иммунной системы. Требуется детальная диагностика.