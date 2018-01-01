Бренд “Nespresso” является детищем корпорации “Nestle”, а также известен, как производитель кофе в капсулах и кофемашин. История становления фирмы началась в 1986 году, когда инженеры фирмы решились представить свою собственную концепцию в Японии. После, изделия распространились в Италии, Франции и Швейцарии. В 1988 году предприятием были созданы и сами капсулы, что дало возможность многим людям наслаждаться любимым напитком за считанные минуты.

Все процессы изготовления продукции проходят в Швейцарии, в городе Лозанна. Название торговой марки образовалось от контаминации двух слов: эспрессо и Нестле. Капсульный товар, который вырабатывает компания, относится к премиальной категории и популярен во всем мире. На сегодняшний день бизнес владеет широкой сетью фирменных магазинов в количестве более 700 единиц, функционирующих в 67 странах. Автор статьи инернет-магазин кофе Nespresso http://kavashop.com.ua/ в Украине.

Бизнес-модель

Выработанная система “Nespresso” основывается на трех составляющих: машина, капсула и сервис. Данная концепция работала без перебоев и приносила львиную долю доходов до 2012 года, пока срок всех 1700 патентов не истек. Поэтому, конкуренты не стали терять возможность и начали выпускать кофемашины и капсулы, подходящую под структуру “Nespresso”. Команда бренда всячески препятствует этой проблеме, концентрируясь на качественном сервисе и вежливом обслуживании клиентов.

Почему кофе в капсулах от Nespresso — один из лучших

● Удовлетворить желания покупателей является задачей №1 для команды “Nespresso”. Для этого они выбирают лучшее сырье на планете, утверждая, что только 1 или 2% всего выращенного кофе на земле пригодно для их продукции. Они приобретают кофейные зерна из Африки и Латинской Америки.

● Процесс измельчения и обжарки тщательно контролируется, ведь для каждого вида напитка необходим соответствующий помол и определенное воздействие высокой температуры. Например, для приготовления эспрессо нужны кофейные зерна среднего помола.

● Капсулы производятся из алюминиевой фольги, которая вакуумируется и герметизируется под высоким давлением. Внутри капсулу покрывают пищевой пленкой, чтобы кофе и алюминий не контактировали между собой.

● Выбор такого материала позволяет сохранять до 900 оттенков аромата и вкуса. К тому же, он защищает продукт от влияния влаги, воздуха и света. Поэтому, в отличии от таблеток, капсульный кофе хранится на протяжении многих месяцев.

● Политика экологичности компании поражает. Она создала программу переработки капсул, которая доступна в 36 странах. Бренд заявляет, что по собственной программе может переработать до 100% своих емкостей. В 2015 году “Nespresso” было утилизировано и восстановлено до 80% материала.

Особенности использования капсульного кофе и машины

Современный человек не представляет свое утро без кофе, но не всегда и не всем удается выпить желанный и любимый напиток. Капсульная кофемашина и кофейные капсулы помогут без лишних хлопот приготовить и обеспечить всех поклонников качественным кофе. Данная система применяется все чаще в большинстве офисах и выбирается для домашнего использования. Ведь это удобно, быстро и выгодно. Почему же этот механизм настолько популярен во всем мире?

● Готовить кофе без затрачивания сил и времени, а также без дополнительного использования посуды возможно с капсульной системой. Емкость пробивается струей горячей воды, обрабатывается паром и на выходе получается готовый напиток. Вся уборка заключается в выбрасывании капсулы. Чистое кухонное место и быстрый процесс приготовления.

● Легкость применения. Такой системой пользоваться одно удовольствие! В каждой капсуле имеется определенное количество кофе (для espresso — 5 г, для lungo — 6 или 7 г). Также дополнительно можно добавлять сухое молоко для капучино и латте. Алгоритм приготовления прост и каждый раз одинаковый. С ним справится даже ребенок. К тому же, не требуется лишних манипуляций — нажатием кнопки выходит необходимый напиток.

● Разработчики позаботились и о широком ассортименте капсульного кофе. Базовая основа состоит из 16 сортов кофе “Grand Cru”, которые постоянно дополняются новыми вариантами. Существует и множество блендов (смесь из нескольких сортов), ароматизированных любимыми вкусами. Также есть и виды кофейных напитков без содержания кофеина, что делает систему капсульного кофе еще более привлекательной и универсальной.

Nespresso