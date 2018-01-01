Несколько советов для знакомств в Интернете

Сегодня нет, скорее всего такого человека, который бы не слышал про существование сайтов знакомств? И, наверное только очень ленивый, или очень счастливый не заводил себе анкету на одном из множества сайтов знакомств. Таких сайтов сейчас множество, но вот только составить себе представление о качестве этих сайтов очень сложно. Для этого существует сайт loversi.ru, который поможет вам определиться и направит вас сразу в правильном направлении.

В нашем веке знакомства имеют двоякое значение. Теперь мы можем завести их не только на улице, у друзей, в гостях, но и в Интернете. Для некоторых людей вообще интернет-знакомства – это сваха. Однако поговаривают, что все это не безопасно, и совсем не серьезно. Так ли это?

В первую очередь, никто не советует вестись на все сразу, ибо в Глобальной сети обитают люди совершенно разных возрастов, интересов, соц. статусов. А социальные сети – дело и загадочное, и сложное. И чтобы ваше новое знакомство обошлось без разочарований, даем пару советов.

Во-первых, не ведись на первое и как бы удачное фото. По сути, ваш новый знакомый мог отправить вам фотографию чью угодно и сделанною неизвестно когда, а это позднее он может объяснить всего лишь застенчивостью.

Во-вторых, не видитесь на многочисленные комплементы. Может быть, вашему знакомому приятно их делать просто так, для себя. Он чувствует, таким образом, себя как в необычном романе.

В-третьих, множество кавалеров или дам, с которыми вы завели знакомства в Интернете и рассчитываете на что-то большее, имеют уже не только жен, мужей, но и детей.Это, пожалуй, в основном. Интернет – загадка. Только некоторый срок поможет достаточно хорошо узнать о человеке, доверится ему. А вообще – реальное знакомство намного выгоднее интернет-знакомств, ибо при встрече – человек перед вами как на ладони.