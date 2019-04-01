Несколько основных причин выбрать студию ландшафтного дизайна «Грин Гарт»

Красивый и уютный дом — это мечта для многих людей. И если сделать привлекательным внутреннее убранство дома можно с помощью команды специалистов, то участку земли придать привлекательный внешний вид можно с помощью профессионалов в такой области как ландшафтный дизайн.

Многие считают, что озеленение территории — это вполне простое занятие и с ним справиться каждый. Но ландшафтный дизайн кажется только на первый взгляд простым действием, на самом деле это сложный и трудоемкий кропотливый процесс, который требует наличия знания не только в сфере оформления и дизайна, но и относительно различных растений, а такими знаниями обладают немногие.

Поэтому, если Вы не хотите чтобы Ваше экзотическое растение завяло, то лучше пригласите для этой деятельности настоящего профессионала.

Лучшей компанией несомненно является студия ландшафтного дизайна «Грин Гарт». Официальный сайт: www.greengarth.com.ua .

В чем же преимущество сотрудничество с нашей студией, постараемся дать ответ на этот вопрос. Одним из основных преимуществ однозначно является тот факт, что все работы по созданию красивого ландшафтного дизайна наша компания может осуществить самостоятельно своими силами без привлечения сил со стороны. А это очень важно, так как от этого напрямую зависит стоимость выполненных работ.

Перечислим несколько основных стилей используемых в ландшафтном дизайне

Классический или французский стиль. Он отличается строгими симметричными линиями, геометрически правильными формами, прямыми аллеями клумбами строгой формы, фонтанами и водоемами, в таком стиле нет места дикой природе здесь всё искусственно. Средиземноморский стиль. Данный стиль сочетает в себе красоту южных стран и субтропических растений. Конечно не все растения которые присущи субтропикам не подходят для нашей территории, но можно подобрать растения которые являются аналогами субтропическим. Английский стиль. В нем нет строгих форм и геометрических фигур, здесь приветствуется полная естественность. Водоёмы естественные формы извилистые дорожки — вот что присуще пейзажном стилю. Деревенский стиль. Сегодня является одним из самых любимых так как отличается простотой естественностью и отсутствием каких-либо строгих правил для обустройства загородного участка. В данном направлении используются различные плодовые деревья, разнообразные кустарники, натуральный материал такой как древесина и камень.

Поверьте какой бы стиль вы не выбрали, студия ландшафтного дизайна «Грин Гарт», всегда готова воплатить Вашу идею в жизнь.