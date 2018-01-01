Нелегкий выбор: что подарить мужчине?

Что преподнести мужчине в качестве подарка

Ни для кого не секрет, что подарок – отличный способ порадовать человека, сделать его жизнь чуточку лучше. Каждый из нас с нетерпеньем ждет подарков от своих родных и близких, и мужчины, в этом случае, не исключение. Несмотря на то, что выбор презента увлекательное и интересное занятие, многих оно приводит в замешательство. Особенно это касается женщин, которые в панике стараются сделать выбор в последнюю минуту. Множество их них жалуются на недостаток разнообразности презентов для сильной половины пола. Однако, выбирая подарки для мужчин, женщины очень часто забывают, что не нужно выдумывать что-нибудь сверх неординарное. Достаточно просто приложить максимум усилий, чтобы выбрать хороший подарок, чтобы порадовать своего партнера, и тем самым показать насколько он Вам важен и дорог. Поэтому постарайтесь сделать презент особенным и улыбка на лице мужчине не заставит себя ждать.

Основные советы по выбору подарка

Первым делом перед выбором очередного презента необходимо определится в честь какого повода он будет дариться. Праздников, на которые принято дарить подарки сильной половине не так уж и много: Новый год, День защитника Украины, День рождения, повышение, профессиональный праздник. Здесь нужно отталкиваться от того, насколько это событие важно для адресата. Например, не стоить дарить на День рождения мелкие и банальные подарки, такие как ручка, чашка, блокнот и так далее.

Следующий момент, который обязательно нужно учитывать – уровень взаимоотношений между Вами и адресатом. Если подарок выбирается для брата, отца или мужа, тогда он может быть более интимного характера, касаться чего, что знаете только Вы. В случае малознакомого человека, рекомендуем прежде всего выбирать нейтральные подарки. Среди таких могут быть различные канцелярские принадлежности, аксессуары для гаджетов, техники, предметы быта.

Обязательно на выбор презента нужно отвести достаточное количество время, чтобы была возможность пересмотреть как можно больше вариантов и предложений. Отнеситесь к этому вопросу серьезно, ответственно. Не стоит брать первый попавшийся подарок, поскольку это не приведет ни к чему хорошему. Чтобы подарок был по-настоящему хорошим, разузнайте о основных пожеланиях и предпочтениях мужчины. Сделать это можно как напрямую, так и через знакомых, друзей, семью.

Скрытые желание и осуществление мечты

У всех есть что-то, чего они очень сильно хотят, но в силу тех или иных обстоятельств не могут себе этого позволить. Вы можете стать настоящим волшебником, осуществив заветную мечту виновника торжества. Постарайтесь прислушаться к тому, о чем он говорит чаще всего. Мужчины не склонны говорить загадками, чаще прямолинейны, а поэтому узнать в чем он нуждается на данный момент больше не составит труда. Так что скорее выясняйте его желания и скорее за подарком.

Практичность и функциональность во всем

Мужчины от своей природы прагматичны. Именно поэтому, как ничто другое они больше всего ценят то, насколько полезен будет Ваш презент и как его можно использовать в своей повседневной жизни. Сразу забудьте о различных сувенирах, разных статуэтках, безделушках. Свое внимание нужно обратить как раз-таки на вещи и предметы, которые всегда у него под рукой или же которыми он пользуется каждый день. Это могут различные гаджеты, аксессуары для машины, наручные часы, запонки, подарочные сертификаты на покупку одежды в любимом магазине. Ну а чтобы сделать его еще более интересным, добавьте в эти предметы немного креатива и оригинальности, что однозначно повлияет на частоту использования Вашего подарка.